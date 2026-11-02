Чоловік заготовляє дрова. Фото: УНІАН

Українцям, які заготовляють дрова на зиму для опалення житла, варто враховувати важливі норми законодавства. За збирання деревини у лісі передбачені чималі штрафні санкції, а інколи навіть кримінальне провадження. Купляти дрова з рук також може бути небезпечно для гаманця, адже без належних документів вони вважаються незаконними й це передбачені штрафи.

На скільки можуть оштрафувати та як законно підготувати дрова на зиму, пояснила юристка Вікторія Драпайло, передають Новини.LIVE.

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У яких випадках можуть оштрафувати

Верховна Рада України ще у 2024 році ухвалила закон про штрафи за зберігання та перевезення деревини без належних документів. Хоч президент досі не підписав правові зміни, практика показує, що штрафи для українців вже застосовують. Особливо це стосується збирання деревини у лісі.

Як зазначає Вікторія Драпайло, у лісі все від колоди до гілочки юридично вважається деревиною, а заготівля деревини за лісовим кодексом передбачає спеціальне використання для якого потрібен відповідний дозвіл. Тобто, серед переліку того, що дозволено збирати у лісі без дозволу, деревини немає. Навіть збирання опалих невеликих гілок може розцінюватися як заготівля деревини.

За порушення порядку використання лісового фонду може настати відповідальність за статтею 64 КУпАП. У разі незаконної вирубки, пошкодження дерев, перевезення та зберігання незаконно зрубаних дерев передбачена відповідальність за статтею 246 Кримінального кодексу України.

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Які штрафи передбачені

За порушення встановлених правил може загрожувати штраф від 17 000 до 25 500 грн або навіть арешт до 6 місяців. В окремих випадках передбачено обмеження або позбавлення волі строком до 3 років.

Одне зрубане дерево може обійтися людині у десятки тисяч гривень. За словами юристки штраф може сягати 22 500 грн.

Як заготовити дрова без проблем із законом

Купувати дрова "з рук", наприклад, за оголошенням в інтернеті може бути також небезпечно. Щоб підтвердити, що дрова мають законне походження необхідно мати чек або накладну. Якщо дрова куплені в іншої людини, яка здійснила незаконну вирубку, це не захистить від відповідальності. Штраф може становити від 510 до 34 000 грн.

Безпечно купити дрова можна у лісництвах або через державну платформу "єДрова". При транспортуванні дров не обов'язково мати документ, але рекомендується, адже без нього буде складніше довести, що дрова законні, а не зрубані у лісі самостійно.

Юристка зазначила, що відповідні органи не мають права заходити на приватну територію у пошуках незаконно зрубаної деревини. Попередньо має бути винесено відповідне рішення суду. Втім, ризикувати не варто, адже наслідки несанкціонованої вирубки та зберігання деревини можуть кратно перевищи економію.

Раніше Новини.LIVE інформували, що дрова потребують належного зберігання. Однак з часом поліна втрачають свої властивості та дають менше тепла. Рекомендується використовувати їх протягом 2-3 опалювальних сезонів з моменту, як вони достатньо просохли.

Також Новини.LIVE повідомляли, про актуальні ціни на дрова. Найвигідніші пропозиції у державних лісництвах — від 840 до 1 380 гривень за кубометр. Приватні продавці виставляють в рази вищі цінники.