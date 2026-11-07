Чоловік гріється біля каміна. Фото: Magnific

Для домогосподарств з пічним опаленням горіхова шкаралупа може стати вигідним додатковим паливом, особливо коли після чищення горіхів її назбирується чимало. Шкаралупа швидко розгорається та добре віддає тепло, однак має небезпечні особливості горіння. Якщо їх проігнорувати, то замість економії можна отримати чималі додаткові витрати.

Як правильно використовувати горіхову шкаралупу та чи може вона замінити дрова, розбиралися Новини.LIVE.

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Переваги шкаралупи як палива

Як зазначається на тематичній сторінці у Facebook, присвяченій господарству в селі, шкаралупа волоського горіха сама по собі є хорошим висококалорійним біопаливом. Головна перевага й одночасно недолік — дуже висока температура горіння.

Шкаралупа містить залишки жирів та ефірних олій, а вологість зазвичай мінімальна. Через це вона швидко згорає та виділяє багато тепла за короткий час. Якщо вдома назбиралося багато відходів після чищення горіхів, можна якісно та безплатно обігріти будинок.

В чому полягає небезпека

Однак варто враховувати й небезпеку, яку може нести шкаралупа. Якщо засипати в топку велику кількість, температура може різко підвищитися. Через перегрів цегляна кладка може потріскатися, а чавунні та металеві елементи — прогоріти або деформуватися.

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На цьому ризики не закінчуються. Використання великих об'ємів шкаралупи може порушити нормальне горіння та тягу, що може призвести до потрапляння диму та чадного газу до приміщення.

Як опалювати шкаралупою без ризиків

Горіхову шкаралупу варто розглядати не як альтернативу деревині, а як додаткове паливо. Її варто додавати невеликими порціями до основних дров, щоб не допустити перегріву. Це допоможе швидко та якісно обігріти приміщення та заощадити частину полін.

При цьому варто засипати лише суху та чисту шкаралупу, не спалювати її із пластиковими пакетами або іншим сміттям. Додатково потрібно контролювати стан димоходу та регулярно очищати його від продуктів горіння.

Висновок

Горіхова шкаралупа допоможе швидко обігріти дім та заощадити дрова, але її потрібно використовувати з великою обережністю. Якщо ігнорувати техніку безпеки й не розрахувати з порцією, існує високий ризик додатково витратитися на ремонт груби або навіть будинку, адже може виникнути пожежа.

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