Жінка переносить дрова. Фото: УНІАН

Далеко не всі дрова можуть однаково якісно обігріти приміщення і справа не лише у породі деревини. Умовно, навіть два поліна з дуба можуть дати різну кількість тепла, якщо умови їх зберігання відрізнялися. Думка про те, що чим довше дрова лежать, тим краще горітимуть насправді не зовсім відповідає дійсності. З часом деревина псується та втрачає тепловіддачу, а ефективність опалення помітно зменшується.

Про це повідомляє портал Zielony Ogródek, передають Новини.LIVE.

Реклама

Скільки варто сушити та зберігати дрова

Як би сильно не хотілося зробити великий запас дров на багато років вперед, варто враховувати, що деревина не може зберігатися вічно, не втрачаючи свої властивості. Оптимально використовувати деревину упродовж декількох опалювальних сезонів після висихання.

Якість згорання дров залежить переважно від рівня вологи. Наприклад, свіжозрубану деревину не варто закладати в піч, але вона переважно димітиме й майже не даватиме тепла. Велика кількість енергії витрачатиметься на випаровування вологи.

Сушити поліна потрібно від кількох місяців до двох років, залежно від породи та товщини. Наприклад, тривалого сушіння потребують тверді листяні породи — дуб, граб, бук та ясень. Для м'яких та хвойних порід необхідно значно менше часу.

Читайте також:

Коли дрова найкраще обігріють оселю

Дуже важливо вичекати, поки вологість деревини зменшиться до 20% або нижче. Це оптимальний показник, за якого дрова віддають максимум тепла при згоранні. Разом з тим фахівці не рекомендують зберігати дрова понад 5 років, адже це фактично "точка неповернення" після якої деревина втрачає властивості, зокрема, може вбирати вологу та гнити.

П'ять ознак, що дрова не годяться для опалення

Дата спилювання не є відправною точкою для визначення якості деревини. Ключову роль грають умови та тривалість зберігання, наприклад, у вологому приміщенні дрова швидко втрачають властивості.

Загалом експерти виокремлюють 5 ознак, що поліна зіпсувалися:

Структура крихта та м'яка. Якщо поліно починає розсипатися в руках, а його структура стала крихкою — це пряма ознака гниття. Зменшення ваги. При руйнуванні внутрішньої структури поліно може ставати надто легким та сухим на дотик. Особливо виразно це відчувається на твердих та важких породах, наприклад, дубі. Запах сирості та плісняви. Такі ознаки свідчать про розмноження мікроорганізмів та грибка. Цвіль та гниль. Якщо на поліні видно білий або чорний наліт — це означає, що вже почався процес гниття. Ознаки розкладання. Поверхня деревини починає кришитися на дрібні тріски або тирсу навіть при легкому натисканні.

Водночас варто відрізняти природний процес старіння та висихання деревини, який не є ознаками псування. Не варто хвилюватися, якщо відбулося посивіння поверхні, з'явилися глибокі тріщини на торцях або відшарування кори.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть втратити гроші при купівлі дров. Перед угодою варто перевіряти деякі нюанси. Останнім часом в Україні активізувалися шахраї.

Також Новини.LIVE писали про безкоштовні дрова для українців. Деякі громадяни можуть отримати 100% знижки при купівлі деревини. Також держава може нарахувати до 9 205 грн на придбання твердого палива.