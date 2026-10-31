Чоловік опалює будинок дровами. Фото: Pexels

Зима — сезон великих витрат для українців, адже виникає необхідність забезпечити тепло в оселі. Якщо за централізоване опалення платять поступово за кожен місяць, то у випадку обігріву дровами доводиться заготовляти поліна до зими, коли попит нижчий, а ціни помірніші. Однак деякі родини можуть запастися деревиною зі знижкою або навіть безплатно, але належну допомогу необхідно оформляти самостійно.

Як отримати дрова безплатно або заощадити на купівлі тисячі гривень, розбиралися Новини.LIVE.

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Субсидія на дрова

Як нагадують у Пенсійному фонді, українські родити можуть оформити субсидію не тільки на комунальні послуги, а й на дрова. У такому випадку вартість деревини компенсується лише частково, але й це може зберегти чималу суму в гаманці.

Допомога розраховується з нормативу 2 тонни на одне домогосподарство. При граничній ціні в 4 602 грн за тонну максимальна виплата може становити 9 205 грн.

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Для оформлення субсидії потрібно подати:

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заяву та декларацію про доходи родини;

паспорт та ІПН;

банківські реквізити у форматі IBAN;

документ, який підтверджує наявність пічного опалення.

Зимова допомога 19 400 грн

До 30 жовтня українці могли оформити окрему грошову допомогу на зимовий період у розмірі 19 400 грн. Кошти призначаються для проходження опалювального сезону, зокрема, заготівлі дров. Програма підтримки передбачена урядом для жителів прифронтових територій, але на які саме громади поширюється допомога, визначають на обласному рівні.

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Якщо купувати дрова у державних лісництвах за мінімальною ціною, то сума у 19 400 грн може покрити вартість деревини, якої вистачить на проходження опалювального сезону, якщо будинок невеликий та добре утеплений. Тобто, українці, які встигли оформити допомогу фактично забезпечили себе безкоштовними дровами або суттєво зменшити витрати на зиму.

Знижки на дрова

За інформацією ПФУ, державні пільги на придбання дров діють для Захисників та Захисниць України. Якщо громадянин має інвалідність внаслідок війни, тверде паливо можна отримати повністю безкоштовно, надається 100% знижки.

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Також пільги передбачені для:

учасників бойових дій — знижка 75%;

учасників війни — знижка 50%;

членів сімей загиблих — знижка 50%.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, як українцям заощадити на опаленні дровами. Для зменшення витрат варто правильно обирати породу деревини та використовути тільки добре висушені поліна. Також варто звертати на важливі нюанси перед закладанням дров до печі або котла.

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Також Новини.LIVE писали, про те скільки можна зберігати дрова. Поліна, які тривалий час лежатимуть дровітні, можуть гірше обігрівати приміщення. Фахівці рекомендують використовувати деревину протягом двох, максимум трьох опалювальних сезонів.