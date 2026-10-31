Мужчина отапливает дом дровами. Фото: Pexels

Зима — сезон больших расходов для украинцев, ведь возникает необходимость обеспечить тепло в доме. Если за централизованное отопление платят постепенно каждый месяц, то в случае отопления дровами приходится заготавливать поленья до зимы, когда спрос ниже, а цены более умеренные. Однако некоторые семьи могут запастись дровами со скидкой или даже бесплатно, но соответствующую помощь необходимо оформлять самостоятельно.

Как получить дрова бесплатно или сэкономить на покупке тысячи гривен, разбирались Новини.LIVE.

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Субсидия на дрова

Как напоминают в Пенсионном фонде, украинские семьи могут оформить субсидию не только на коммунальные услуги, но и на дрова. В таком случае стоимость древесины компенсируется лишь частично, но и это может сэкономить немалую сумму.

Пособие рассчитывается исходя из норматива 2 тонны на одно домохозяйство. При предельной цене в 4 602 грн за тонну максимальная выплата может составить 9 205 грн.

Для оформления субсидии необходимо подать:

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заявление и декларацию о доходах семьи;

паспорт и ИНН;

банковские реквизиты в формате IBAN;

документ, подтверждающий наличие печного отопления.

Зимняя помощь 19 400 грн

До 30 октября украинцы могли оформить отдельную денежную помощь на зимний период в размере 19 400 грн. Средства предназначены для прохождения отопительного сезона, в частности, для заготовки дров. Программа поддержки предусмотрена правительством для жителей прифронтовых территорий, но на какие именно общины распространяется помощь, определяется на областном уровне.

Если покупать дрова в государственных лесничествах по минимальной цене, то сумма в 19 400 грн может покрыть стоимость древесины, которой хватит на отопительный сезон, если дом небольшой и хорошо утеплен. То есть украинцы, которые успели оформить помощь, фактически обеспечили себя бесплатными дровами или существенно сократили расходы на зиму.

Скидки на дрова

По информации ПФУ, государственные льготы на приобретение дров действуют для защитников и защитниц Украины. Если гражданин имеет инвалидность вследствие войны, твердое топливо можно получить полностью бесплатно, предоставляется 100% скидка.

Также льготы предусмотрены для:

участников боевых действий — скидка 75%;

участников войны — скидка 50%;

членов семей погибших — скидка 50%.

Недавно Новини.LIVE сообщали, как украинцам сэкономить на отоплении дровами. Для снижения расходов следует правильно выбирать породу древесины и использовать только хорошо высушенные поленья. Также стоит обращать внимание на важные нюансы перед загрузкой дров в печь или котел.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как долго можно хранить дрова. Полена, которые долгое время пролежат в сарае, могут хуже обогревать помещение. Специалисты рекомендуют использовать древесину в течение двух, максимум трех отопительных сезонов.