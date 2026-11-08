Чоловік несе в руках деревину. Фото: Magnific

Купуючи дрова на зиму, українці намагаються шукати якомога вигідніші пропозиції, щоб заощадити хоч якісь кошти. У соцмережах дійсно можна знайти оголошення про дешеву деревину, однак перш ніж укладати угоду з продавцем, покупцям варто уважно проаналізувати пропозицію. Останнім часом активізувалися шахраї, які залишають громадян без грошей і дров.

Про це попередили у Слобожанському лісовому офісі ДП "Ліси України", передають Новини.LIVE.

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Як розпізнати шахраїв

З початком опалювального сезону українці почали активніше докуповувати деревину, щоб остаточно сформувати запаси для проходження зими. Звичайно, майже кожен хоче заощадити, тому шахраї використовують "гачок" з дешевими дровами та швидкою доставкою. В результаті покупець віддає гроші й залишається без обіцяних дров.

Розпізнати шахраїв у мережі можна з допомогою кількох факторів. По-перше, дуже вигідна пропозиція: якщо ціни на дрова значно нижчі за ринкові, варто насторожитися. По-друге, у покупця просять повну передоплату на особисту картку, аргументуючи ніби "бронюванням черги на дрова" або на "пошук водія".

Зазвичай зловмисники розміщують такі оголошення в чатах, соціальних мережах або сумнівних спільнотах. Після отримання коштів за дрова такі "продавці" не видають жодних квитанцій чи інших офіційних документів та зазвичай просто зникають.

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Як купувати дрова безпечно

Українцям рекомендують уникати сумнівних пропозицій у мережі та купувати дрова офіційно у державних лісництвах. ДП "Ліси України" не продає деревину через приватні оголошення чи сторонні платформи, а розрахунок здійснюється виключно за офіційними реквізитами на рахунок філії.

Для замовлення дров потрібно:

завітати до найближчого лісництва, взявши з собою паспорт та ІПН;

оформити заявку та сплатити офіційну квитанцію;

узгодити деталі доставки та отримати деревину у визначений термін.

Актуальні ціни на дрова

Державні лісництва продають деревину за вигіднішими цінами, ніж деякі приватні продавці. До того ж нівелюється ризик натрапити на шахраїв та зазнати збитків, адже процедура оформлення та купівлі повністю прозора та офіційна.

Без урахування навантаження та доставки вартість становить:

I група (твердолистяні породи): 1 416 грн за кубометр;

II група (сосна, вільха): 1 080 грн за кубометр;

III група (м’яколистяні породи): 948 грн за кубометр.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що деякі категорії українців можуть отримати дрова на зиму безплатно або зі знижкою. Для цього можна оформити державну субсидію, максимальна сума якої може становити 9 205 грн. Також особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100% на купівлю дров.

Також Новини.LIVE писали про правила зберігання дров. Якщо тримати деревину занадто довго, вона втратить властивості та не дасть бажаного тепла. Поліна варто використовувати протягом двох або трьох опалювальних сезонів.