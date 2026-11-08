Мужчина несет в руках дрова. Фото: Magnific

Покупая дрова на зиму, украинцы стараются найти как можно более выгодные предложения, чтобы сэкономить хоть какие-то средства. В соцсетях действительно можно найти объявления о дешевой древесине, однако прежде чем заключать сделку с продавцом, покупателям стоит внимательно проанализировать предложение. В последнее время активизировались мошенники, которые оставляют граждан без денег и дров.

Об этом предупредили в Слобожанском лесном офисе ГП "Леса Украины", передают Новини.LIVE.

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Как распознать мошенников

С началом отопительного сезона украинцы стали активнее докупать древесину, чтобы окончательно сформировать запасы на зиму. Конечно, почти каждый хочет сэкономить, поэтому мошенники используют "крючок" в виде дешевых дров и быстрой доставки. В результате покупатель отдает деньги и остается без обещанных дров.

Распознать мошенников в сети можно по нескольким признакам. Во-первых, слишком выгодное предложение: если цены на дрова значительно ниже рыночных, стоит насторожиться. Во-вторых, у покупателя требуют полную предоплату на личную карту, мотивируя это якобы "бронированием очереди на дрова" или "поиском водителя".

Обычно злоумышленники размещают такие объявления в чатах, социальных сетях или сомнительных сообществах. После получения денег за дрова такие "продавцы" не выдают никаких квитанций или других официальных документов и, как правило, просто исчезают.

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Как безопасно покупать дрова

Украинцам рекомендуют избегать сомнительных предложений в сети и покупать дрова официально в государственных лесничествах. ГП "Леса Украины" не продает древесину через частные объявления или сторонние платформы, а расчет осуществляется исключительно по официальным реквизитам на счет филиала.

Для заказа дров необходимо:

посетить ближайшее лесничество, взяв с собой паспорт и ИНН;

оформить заявку и оплатить официальную квитанцию;

согласовать детали доставки и получить древесину в установленный срок.

Актуальные цены на дрова

Государственные лесничества продают древесину по более выгодным ценам, чем некоторые частные продавцы. К тому же снижается риск столкнуться с мошенниками и понести убытки, ведь процедура оформления и покупки полностью прозрачна и официальна.

Без учета погрузки и доставки стоимость составляет:

I группа (твердолиственные породы): 1 416 грн за кубометр;

II группа (сосна, ольха): 1 080 грн за кубометр;

III группа (хвойные породы): 948 грн за кубометр.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что некоторые категории украинцев могут получить дрова на зиму бесплатно или со скидкой. Для этого можно оформить государственную субсидию, максимальная сумма которой может составить 9 205 грн. Также лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на 100% скидку при покупке дров.

Кроме того, Новини.LIVE писали о правилах хранения дров. Если хранить древесину слишком долго, она утратит свои свойства и не даст необходимого тепла. Полена следует использовать в течение двух или трех отопительных сезонов.