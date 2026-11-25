Чоловік пиляє дрова. Фото: УНІАН

Із настанням перших холодів ціни на дрова злетіли до максимуму. Проте чимало українців навіть не здогадуються, що можуть безкоштовно отримати тверде паливо та скраплений газ завдяки субсидії на цьогорічний опалювальний сезон. Отримати державну допомогу можуть не всі і поквапитись треба до 31 грудня 2026 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області.

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Хто має право на державну виплату

Оформити субсидію можуть як українці, так і іноземці чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають в Україні. Головна умова тут лише одна — треба мати житло без централізованого або електроопалення та не користуватись природним газом. У таких випадках мешканці можуть користуватись лише пічним опаленням або кухонним вогнищем.

Субсидія надається всього один раз на рік і розраховується залежно від доходів родини за минулий рік.

У 2026 році допомога виглядає так:

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9 205 гривень на придбання твердого палива до 2 тонн на одне домогосподарство;

сума допомоги на скраплений газ залежить від кількості членів родини. Сума варіюється від 920 гривень.

Що потрібно подати до Пенсійного фонду

Для призначення субсидії необхідно підготувати заяву та декларацію про доходи і витрати всіх членів домогосподарства.

Подати звернення до відомства можна:

Онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП або Bank ID. Особисто у будь-якому сервісному центрі. Через ЦНАП або інші виконавчі органи місцевого самоврядування.

Які ціни на дрова у листопаді 2026 року

Перед початком зими в Україні значно збільшився попит на деревину для опалення. Від початку 2026 року дров продано на 60% більше, ніж у такий самий період в 2025 році.

Цінова політика залежить від виду та групи деревини:

І група — твердолистяні породи: від 1250 до 1700 грн за кубометр із ПДВ;

ІІ група — сосна та вільха: від 970 до 1280 грн за кубометр із ПДВ;

ІІІ група — ялина, ялиця та м'яколистяні породи: від 850 до 1200 грн за кубометр із ПДВ.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи можна оформити субсидію на електроопалення після переходу з централізованого. Виплати на комуналку не скасують, однак сума буде переглянута. У деяких випадках ПФУ автоматично зробить перерахунок без звернення споживача.

Також ми повідомляли, яку деревину не варто використовувати для опалення. Неправильно підготовлені дрова для опалення лише нашкодять пічці та не зігріють мешканців оселі. Найоптимальнішим і правильним варіантом вважається дерево, що має вологість меншу за 20%.