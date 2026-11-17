Підрахунок витрат на комуналку. Фото: УНІАН

Українські родини, які знаходяться в скрутному фінансовому становищі, можуть претендувати на грошову допомогу від держави на зимовий період. Зокрема можна оформити субсидію на дрова або інше пічне паливо, а також на комунальні послуги. В певних випадках одній сім'ї можуть призначити одразу дві субсидії.

Про це повідомила керівниця Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад, передають Новини.LIVE.

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Хто може отримати субсидію на дрова

Державна допомога на купівлю твердого палива призначається родинам, які не мають централізованого опалення та не використовують для обігріву житла електроенергію або природний газ.

Пенсійний фонд приймає рішення про призначення або відмову у виплатах враховуючи доходи членів домогосподарства, їхній майновий стан та інші обставити, передбачені чинним законодавством.

Скільки грошей можна отримати

Субсидія на тверде паливо у 2026 році розраховується із застосуванням показників:

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гранична розрахункова вартість тонни твердого палива — 4 602,57 гривні;

мінімальна річна норма забезпечення паливом одного домогосподарства — 2 тонни.

Отож, розрахунковий розмір субсидії з урахуванням двох тонн палива на родину — 9 205,14 гривень. Однак розмір допомоги визначається індивідуально з урахуванням доходів, нормативів та обов'язкової частки платежу. Відповідно, зазначена сума — це орієнтир, а не гарантована виплата.

Дві субсидії на одну родину

Якщо родина опалює будинок дровами або інших твердим паливом, то це не означає, що може призначатися лише субсидія на покриття таких витрат. Паралельно дозволяється отримувати допомогу на оплату електроопалення, водопостачання та водовідведення, вивіз побутових відходів та природний газ для приготування їжі. Однак виплати надаються лише якщо родина відповідає умовам їх призначення.

Документи для субсидії

Домогосподарствам, які отримували допомогу на дрова у 2025 році, потрібно повторно подати заяву та документи для призначення виплат у 2026 році, адже субсидія на тверде паливо призначається раз на календарний рік.

Для оформлення допомоги потрібно підготувати:

відповідну заяву;

декларацію про доходи та витрати членів сім'ї;

додаткові документи — за потреби.

Звернутися за призначенням субсидії можна до найближчого сервісного центру ПФУ, ЦНАПу або ж передати документи через уповноважену посадову особу територіальної громади. Також подати заяву у декілька кліків можна через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал "Дія".

Нещодавно Новини.LIVE інформували про порядок призначення субсидії у листопаді. Українцям варто врахувати важливий дедлайн. Якщо подати документи пізніше, можна втратити частину допомоги.

Також Новини.LIVE писали, що відмовити у субсидії можуть навіть через родичів. Пенсійний фонд перевіряє доходи та майно кожного члена домогосподарства. Зокрема не призначити допомогу можуть через авто.