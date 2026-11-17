Расчет расходов на коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Украинские семьи, находящиеся в затруднительном финансовом положении, могут претендовать на денежную помощь от государства на зимний период. В частности, можно оформить субсидию на дрова или другое печное топливо, а также на коммунальные услуги. В некоторых случаях одной семье могут назначить сразу две субсидии.

Об этом сообщила руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад, передают Новини.LIVE.

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Кто может получить субсидию на дрова

Государственная помощь на покупку твердого топлива назначается семьям, которые не имеют централизованного отопления и не используют для обогрева жилья электроэнергию или природный газ.

Пенсионный фонд принимает решение о назначении или отказе в выплатах с учетом доходов членов домохозяйства, их имущественного положения и других обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством.

Сколько денег можно получить

Субсидия на твердое топливо в 2026 году рассчитывается с учетом следующих показателей:

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предельная расчетная стоимость тонны твердого топлива — 4 602,57 гривны;

минимальная годовая норма обеспечения топливом одного домохозяйства — 2 тонны.

Таким образом, расчетный размер субсидии с учетом двух тонн топлива на семью составляет 9 205,14 гривны. Однако размер помощи определяется индивидуально с учетом доходов, нормативов и обязательной доли платежа. Соответственно, указанная сумма — это ориентир, а не гарантированная выплата.

Две субсидии на одну семью

Если семья отапливает дом дровами или другим твердым топливом, это не означает, что может назначаться только субсидия на покрытие таких расходов. Параллельно разрешается получать помощь на оплату электроотопления, водоснабжения и водоотведения, вывоз бытовых отходов и природный газ для приготовления пищи. Однако выплаты предоставляются только в том случае, если семья соответствует условиям их назначения.

Документы для получения субсидии

Домохозяйствам, которые получали помощь на дрова в 2025 году, необходимо повторно подать заявление и документы для назначения выплат в 2026 году, ведь субсидия на твердое топливо назначается один раз в календарный год.

Для оформления помощи необходимо подготовить:

соответствующее заявление;

декларацию о доходах и расходах членов семьи;

дополнительные документы — при необходимости.

Обратиться за назначением субсидии можно в ближайший сервисный центр ПФУ, ЦНАП или передать документы через уполномоченное должностное лицо территориальной общины. Также подать заявление в несколько кликов можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал "Дія".

Недавно Новини.LIVE сообщали о порядке назначения субсидии в ноябре. Украинцам стоит учесть важный дедлайн. Если подать документы позже, можно лишиться части помощи.

Также Новини.LIVE писали, что в субсидии могут отказать даже из-за родственников. Пенсионный фонд проверяет доходы и имущество каждого члена домохозяйства. В частности, в назначении помощи могут отказать из-за автомобиля.