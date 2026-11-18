Чоловік рубає дрова. Фото: УНІАН

В Україні спостерігається ажіотажний попит на дрова для опалення. Від початку 2026 року продано на 60% більше деревини, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом реалізовано 2,8 млн кубометрів паливних дров для населення та соціальної сфери. Люди почали активніше готуватися до опалювального сезону після похолодання та посилення ворожих обстрілів.

Що відбувається з цінами на дрова напередодні зими, повідомляє ДП "Ліси України", передають Новини.LIVE.

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До кінця року прогнозується рекордний показник

Від початку року в Україні продано 2,8 млн кубометрів дров для опалення, що майже на 60% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, коли обсяг продажів становив 1,6 млн кубометрів.

Фахівці ДП "Ліси України" прогнозують, що попит на дрова залишатиметься стабільно високим і до кінця року продажі сягнуть рекордного показника у понад 3 млн кубометрів деревини.

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Де в Україні найбільше купують дрова

Щомісяця підприємство у середньому реалізує понад 320 тисяч кубометрів дров, але найбільший обсяг продаж зафіксували у вересні — майже 350 тисяч кубометрів. Зростання попиту на деревину відбулося на тлі похолодання та посилення ворожих обстрілів критичної інфраструктури.

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Найактивніше запаси поповнюють у таких областях:

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Рівненській;

Черкаській;

Закарпатській;

Житомирській;

Чернівецькій.

У ДП "Ліси України" зазначають, що найбільший попит традиційно зберігається у негазифікованих громадах. Серед усіх проданих дров 71% припадає на твердолистяні породи, адже вони горять найдовше та забезпечують максимальну кількість тепла.

Ціни на дрова напередодні зими

Середня реалізаційна ціна дров на верхньому складі без урахування доставки становить 1380 грн за кубометр із ПДВ, але остаточна вартість залежить від породи деревини та регіону. Найнижчі ціни пропонують у ресурсних лісництвах Карпат і Полісся.

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Ціни за групами такі:

І група — твердолистяні породи : від 1250 до 1700 грн за кубометр із ПДВ;

: від 1250 до 1700 грн за кубометр із ПДВ; ІІ група — сосна та вільха : від 970 до 1280 грн за кубометр із ПДВ;

: від 970 до 1280 грн за кубометр із ПДВ; ІІІ група — ялина, ялиця та м'яколистяні породи: від 850 до 1200 грн за кубометр із ПДВ.

Як купити дрова

Придбати паливну деревину на опалювальний сезон можна безпосередньо в лісництвах та надлісництвах ДП "Ліси України". Покупці можуть знайти всю необхідну інформацію про адреси та контакти відповідальних осіб на сайті підприємства.

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Оформлення замовлення передбачає кілька етапів:

підписання заяви на місці;

отримання реквізитів для оплати після внесення даних до системи ЕОД;

оплата дров через застосунок банку, через термінал у лісництві або касу банку;

узгодження часу та місця вивезення деревини.

Крім того, купити дрова можна онлайн через сервіс "ДроваЄ" з можливістю адресної доставки деревини.

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Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що за заготівлю дров у лісі можна отримати штраф. Лише в окремих випадках лісництва можуть дозволяти збір порубкових решток. Однак для цього необхідно отримати відповідний дозвіл.

Також Новини.LIVE попереджали про шахрайські схеми з продажем дров. Низька ціна та швидка доставка мають насторожити покупця. Нерідно зловмисники просять предоплату за деревину, а потім зникають.