Чоловік розпалює камін. Фото: Magnific

В умовах постійних відключень електроенергії все більше господарів прагнуть зробити свої будинки максимально енергонезалежними, зокрема, завдяки переходу на дров'яне опалення. Хтось встановлює спеціальний котел, інші відновлюють старенькі печі або купують нові сучасні каміни. В усіх випадках виникає логічне питання — які дрова обрати, щоб було тепло й витрати були помірними.

Як деревина горить краще та від чого залежить тривалість жару, пише KB.pl, передають Новини.LIVE.

Реклама

Яка різниця між окремими видами дров

Відмінності полягають перш за все у щільності деревини, періоді висихання, вмісті смоли та тривалості горіння. Наприклад для довшого горіння та великої кількості жару треба вибирати щільну деревину твердих порід. Водночас хвойні породи згорають швидше, але легше розпалюються.

Сухе та добре витримане дерево може забезпечити орієнтовно 4,1-4,4 кВт/год енергії з одного кілограма, незалежно від виду та породи. Однак рівень тепловіддачі лінійно зменшується зі зростанням вологості. Максимально ефективними для опалення вважаються дрова з вологістю нижче 20%.

Береза

Дрова з берези ідеально підійдуть для каміна, адже вони відрізняються своїм світлим та живим полум'ям. Завдяки білій корі деревина має привабливий вигляд, а під час горіння не утворюються іскри, тому можна її можна використовувати навіть у відкритому вогнищі. Водночас для підготовки полін до закладання у камін знадобиться якісна сокира та трішки зусиль, адже березу досить важко розколювати.

Читайте також:

Бук

Добре висушений бук дає рівномірне тепло та відрізняється тривалим горінням, що робить його ідеальним паливом на зимовий період. Однак цей вид деревини має відносну велику щільність, через що потребує більше часу для висихання. Вологі поліна краще не використовувати, адже вони погано розпалюються, сильно димлять і дають значно менше тепла.

Дуб

Дуб — перевірений варіант деревини для якісного опалення будинку. Він повільно горить та забезпечує тривале збереження тепла у приміщенні. Однак цю породу деревини необхідно особливо довго висушувати, а процес може ще й затягнутися через кору та товсті поліна. Водночас дубове дерево можна досить довго зберігати, адже погодні умови не несуть йому особливої небезпеки.

Хвойні дерева

Сосна та інші хвойні дерева відрізняються можливістю швидко розгоратися та випромінювати приємне тепло. Для висихання деревини може вистачити навіть одного року, однак власникам камінів варто бути обережними. Така деревина може іскритися через високий вміст смоли, тому у відкритому вогнищі краще не використовувати або тільки під наглядом.

Яка деревина найкраще підійде для опалення

Залежно від цілей та потреб варто підбирати окремі породи деревини. Наприклад, для швидкого нагрівання краще підійде легке дерево, що швидко розгориться. Для тривалого утримання тепла у приміщенні підійде сухе дерево твердих порід.

Якщо плануєте просто посидіти перед камін й потрібно створити відповідну атмосферу варто зупинити увагу на дереві з відповідним ароматом та живим полум'ям.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чи може горіхова шкаралупа використовуватися для опалення. Як пояснюють експерти, це гарний вид палива, який дає багато тепла. Але використовувати варто лише у невеликих порціях разом із дровами, адже шкаралупа небезпечна через високу температуру горіння.

Також Новини.LIVE писали, що українців обманюють під час купівлі дров. Якщо не звертати увагу на деталі угоди існує ризик залишитися без деревини та грошей. Зокрема, варто перевіряти пропозиції з цінами, які нижче за ринкові.