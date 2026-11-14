Мужчина разжигает камин. Фото: Magnific

В условиях постоянных отключений электроэнергии все больше домовладельцев стремятся сделать свои дома максимально энергонезависимыми, в частности, благодаря переходу на дровяное отопление. Кто-то устанавливает специальный котел, другие восстанавливают старые печи или покупают новые современные камины. Во всех случаях возникает логичный вопрос — какие дрова выбрать, чтобы было тепло, а расходы оставались умеренными.

Как древесина горит лучше и от чего зависит продолжительность тепла, пишет KB.pl, передают Новини.LIVE.

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В чем разница между отдельными видами дров

Различия заключаются прежде всего в плотности древесины, времени высыхания, содержании смолы и продолжительности горения. Например, для более длительного горения и большого количества тепла нужно выбирать плотную древесину твердых пород. В то же время хвойные породы сгорают быстрее, но легче разжигаются.

Сухое и хорошо выдержанное дерево может обеспечить примерно 4,1–4,4 кВт/ч энергии из одного килограмма, независимо от вида и породы. Однако уровень теплоотдачи линейно уменьшается с ростом влажности. Наиболее эффективными для отопления считаются дрова с влажностью ниже 20%.

Береза

Дрова из березы идеально подойдут для камина, ведь они отличаются своим светлым и живым пламенем. Благодаря белой коре древесина имеет привлекательный вид, а во время горения не образуются искры, поэтому ее можно использовать даже в открытом очаге. В то же время для подготовки поленьев к загрузке в камин понадобится качественный топор и немного усилий, ведь березу довольно трудно расколоть.

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Бук

Хорошо высушенный бук дает равномерное тепло и отличается длительным горением, что делает его идеальным топливом на зимний период. Однако этот вид древесины имеет относительно высокую плотность, из-за чего требует больше времени для высыхания. Влажные поленья лучше не использовать, ведь они плохо разгораются, сильно дымят и дают значительно меньше тепла.

Дуб

Дуб — проверенный вариант древесины для качественного отопления дома. Он медленно горит и обеспечивает длительное сохранение тепла в помещении. Однако эту породу древесины необходимо высушивать особенно долго, а процесс может еще и затянуться из-за коры и толстых поленьев. В то же время дубовую древесину можно хранить достаточно долго, ведь погодные условия не представляют для нее особой опасности.

Хвойные деревья

Сосна и другие хвойные деревья отличаются способностью быстро разгораться и излучать приятное тепло. Для высыхания древесины может хватить даже одного года, однако владельцам каминов стоит быть осторожными. Такая древесина может искриться из-за высокого содержания смолы, поэтому в открытом очаге ее лучше не использовать или только под присмотром.

Какая древесина лучше всего подойдет для отопления

В зависимости от целей и потребностей следует подбирать отдельные породы древесины. Например, для быстрого нагрева лучше подойдет легкое дерево, которое быстро разгорается. Для длительного сохранения тепла в помещении подойдет сухое дерево твердых пород.

Если вы планируете просто посидеть перед камином и хотите создать соответствующую атмосферу, стоит остановить свой выбор на древесине с подходящим ароматом и живым пламенем.

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Также Новини.LIVE писали, что украинцев обманывают при покупке дров. Если не обращать внимания на детали сделки, существует риск остаться без древесины и денег. В частности, стоит проверять предложения с ценами, которые ниже рыночных.