Отопительный сезон под угрозой: какие регионы могут остаться без тепла зимой
Отопительный сезон 2026–2027 годов в Донецкой, Херсонской, Сумской и Запорожской областях проходит в сложных условиях из-за российских обстрелов и повреждений критически важной инфраструктуры. Даже на подконтрольных Украине территориях не все жители будут обеспечены теплом. Для поддержки прифронтовых территорий правительство предусмотрело единовременную помощь на отопление в размере 19 400 гривен для определенных уязвимых категорий населения. В то же время условия обеспечения теплом в областях существенно различаются.
Кто будет с теплом, а кто нет — выясняли Новини.LIVE.
Будет ли отопление в Донецкой области зимой 2026–2027 годов
На подконтрольной Украине части Донецкой области централизованное отопление этой зимой планируется обеспечить в Краматорске и Александровске. Часть Славянска уже имеет его. Еще в двух общинах — Андреевской и Черкасской — дома и социальные объекты подготовили к холодам с использованием автономных систем отопления.
По словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, на более чем 60% подконтрольной Украине территории области отопительного сезона не будет. Причиной является ситуация с безопасностью и повреждение инфраструктуры в результате российских атак.
В Краматорске 270 домов останутся без тепла
Особая сложная ситуация сложилась в Краматорске. Городские власти расширили перечень многоквартирных домов, в которые не будут подавать тепло.
Таких домов — целых 270. Решение было принято с учетом повреждений жилья в результате обстрелов, технического состояния зданий и опасности для жителей и коммунальщиков.
Даже в городе, где планируется централизованное отопление, оно будет доступно не всем горожанам. Перед началом холодов жителям стоит проверить, есть ли их адрес в списке домов без теплоснабжения.
Как подготовили Херсонскую область к отопительному сезону
На правобережной части Херсонской области к отопительному сезону 2026–2027 годов подготовили 92,5 % объектов централизованного теплоснабжения.
По состоянию на 15 октября были подготовлены:
- 28 из 35 котельных;
- все 58 центральных тепловых пунктов;
- 180,87 км тепловых сетей из запланированных 185,695 км.
Централизованное теплоснабжение на подконтрольной Украине части области сохранилось только в Херсоне. Для децентрализации отопления города определили 18 блочно-модульных котельных общей мощностью 82 МВт. По состоянию на 19 октября продолжалась работа над договорами об их поставке и вводе в эксплуатацию.
Начало подачи тепла зависит от погодных условий и готовности систем. Решение о запуске отопления принимается с учетом температуры воздуха и ситуации в конкретной общине.
Какова ситуация с отоплением в Сумской и Запорожской областях
Начало отопительного сезона в Сумской области начнется, когда среднесуточная температура будет на уровне 8 градусов тепла или ниже три дня подряд.
В Запорожье начало отопительного сезона объявили еще 2 ноября. Пока не все жители могут почувствовать тепло в своих батареях, однако местные власти сообщили, что тепло будут подавать постепенно и оно появится до 9 ноября.
Почему отопительный сезон на прифронтовых территориях остается сложным
Главная проблема для прифронтовых областей — не только подготовка котельных и теплосетей, но и возможность безопасно обеспечивать их работу в течение зимы. Российские обстрелы могут повредить инфраструктуру, затруднить ремонт и создать угрозу для работников коммунальных служб.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, где украинцы уже получают тепло. В большинстве регионов отопление уже включено. Однако отдельные города не рискуют объявлять о начале отопительного сезона из-за сложной ситуации с безопасностью.
Также Новини.LIVE сообщали, как не переплачивать за отопление зимой. Прежде всего стоит проверить окна и двери. Именно через эти части помещения может уходить львиная доля тепла.