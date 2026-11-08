Люди греются у батареи. Фото: УНИАН

Отопительный сезон 2026–2027 годов в Донецкой, Херсонской, Сумской и Запорожской областях проходит в сложных условиях из-за российских обстрелов и повреждений критически важной инфраструктуры. Даже на подконтрольных Украине территориях не все жители будут обеспечены теплом. Для поддержки прифронтовых территорий правительство предусмотрело единовременную помощь на отопление в размере 19 400 гривен для определенных уязвимых категорий населения. В то же время условия обеспечения теплом в областях существенно различаются.

Кто будет с теплом, а кто нет — выясняли Новини.LIVE.

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Будет ли отопление в Донецкой области зимой 2026–2027 годов

На подконтрольной Украине части Донецкой области централизованное отопление этой зимой планируется обеспечить в Краматорске и Александровске. Часть Славянска уже имеет его. Еще в двух общинах — Андреевской и Черкасской — дома и социальные объекты подготовили к холодам с использованием автономных систем отопления.

По словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, на более чем 60% подконтрольной Украине территории области отопительного сезона не будет. Причиной является ситуация с безопасностью и повреждение инфраструктуры в результате российских атак.

В Краматорске 270 домов останутся без тепла

Особая сложная ситуация сложилась в Краматорске. Городские власти расширили перечень многоквартирных домов, в которые не будут подавать тепло.

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Таких домов — целых 270. Решение было принято с учетом повреждений жилья в результате обстрелов, технического состояния зданий и опасности для жителей и коммунальщиков.

Даже в городе, где планируется централизованное отопление, оно будет доступно не всем горожанам. Перед началом холодов жителям стоит проверить, есть ли их адрес в списке домов без теплоснабжения.

Как подготовили Херсонскую область к отопительному сезону

На правобережной части Херсонской области к отопительному сезону 2026–2027 годов подготовили 92,5 % объектов централизованного теплоснабжения.

По состоянию на 15 октября были подготовлены:

28 из 35 котельных;

все 58 центральных тепловых пунктов;

180,87 км тепловых сетей из запланированных 185,695 км.

Централизованное теплоснабжение на подконтрольной Украине части области сохранилось только в Херсоне. Для децентрализации отопления города определили 18 блочно-модульных котельных общей мощностью 82 МВт. По состоянию на 19 октября продолжалась работа над договорами об их поставке и вводе в эксплуатацию.

Начало подачи тепла зависит от погодных условий и готовности систем. Решение о запуске отопления принимается с учетом температуры воздуха и ситуации в конкретной общине.

Какова ситуация с отоплением в Сумской и Запорожской областях

Начало отопительного сезона в Сумской области начнется, когда среднесуточная температура будет на уровне 8 градусов тепла или ниже три дня подряд.

В Запорожье начало отопительного сезона объявили еще 2 ноября. Пока не все жители могут почувствовать тепло в своих батареях, однако местные власти сообщили, что тепло будут подавать постепенно и оно появится до 9 ноября.

Почему отопительный сезон на прифронтовых территориях остается сложным

Главная проблема для прифронтовых областей — не только подготовка котельных и теплосетей, но и возможность безопасно обеспечивать их работу в течение зимы. Российские обстрелы могут повредить инфраструктуру, затруднить ремонт и создать угрозу для работников коммунальных служб.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, где украинцы уже получают тепло. В большинстве регионов отопление уже включено. Однако отдельные города не рискуют объявлять о начале отопительного сезона из-за сложной ситуации с безопасностью.

Также Новини.LIVE сообщали, как не переплачивать за отопление зимой. Прежде всего стоит проверить окна и двери. Именно через эти части помещения может уходить львиная доля тепла.