Люди гріються біля батареї. Фото: УНІАН

Опалювальний сезон 2026-2027 років на Донеччині, Херсонщині, Сумщині та Запорізькій області проходить у складних умовах через російські обстріли та пошкодження критичної інфраструктури. Навіть на підконтрольних територіях України тепло буде не у всіх мешканців. Для підтримки прифронтових територій уряд передбачив одноразову допомогу на опалення у розмірі 19 400 гривень для визначених вразливих категорій. Водночас умови забезпечення теплом в областях суттєво відрізняються.

Хто буде з теплом, а хто ні — дізнавались Новини.LIVE.

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Чи буде опалення на Донеччині взимку 2026-2027 років

На підконтрольній Україні частині Донецької області централізоване опалення цієї зими планують забезпечити у Краматорській, Олександрівській. Частина Слов'янська вже його має. Ще у двох громадах — Андріївській та Черкаській — будинки й соціальні об'єкти підготували до холодів з використанням автономних систем опалення.

За словами начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, на понад 60% підконтрольної Україні території області опалювального сезону не буде. Причиною є безпекова ситуація та пошкодження інфраструктури внаслідок російських атак.

У Краматорську 270 будинків залишаться без тепла

Окрема складна ситуація склалася у Краматорську. Міська влада розширила перелік багатоквартирних будинків, до яких не подаватимуть тепло.

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Таких будинків аж 270. Рішення ухвалили з урахуванням пошкоджень житла внаслідок обстрілів, технічного стану будівель і небезпеки для мешканців та комунальників.

Навіть у місті, де централізоване опалення планують подавати, воно буде доступне не всім містянам. Перед початком холодів мешканцям варто перевірити, чи є їхня адреса у переліку будинків без теплопостачання.

Як підготували Херсонщину до опалювального сезону

На правобережній частині Херсонської області до опалювального сезону 2026-2027 років підготували 92,5% об'єктів централізованого теплопостачання.

Станом на 15 жовтня було підготовлено:

28 із 35 котелень;

усі 58 центральних теплових пунктів;

180,87 км теплових мереж із запланованих 185,695 км.

Централізоване теплопостачання на підконтрольній Україні частині області збереглося лише в Херсоні. Для децентралізації опалення міста визначили 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю 82 МВт. Станом на 19 жовтня тривала робота над договорами щодо їх постачання та введення в експлуатацію.

Початок подачі тепла залежить від погодних умов і готовності систем. Рішення про запуск опалення ухвалюють з урахуванням температури повітря та ситуації в конкретній громаді.

Яка ситуація із теплом на Сумщині та Запоріжжі

Початок опалювального сезону на Сумщині запустять, коли середньодобова температура буде на рівні 8 градусів тепла або нижче три дні поспіль.

У Запоріжжі оголисили початок опалювального сезону ще 2 листопада. Поки не всі мешканці можуть відчути тепло у своїх батареях, однак місцева влада повідомила, що тепло подаватимуть поступово і воно з'явиться до 9 листопада.

Чому опалювальний сезон на прифронтових територіях залишається складним

Головна проблема для прифронтових областей — не лише підготовка котелень і тепломереж, а й можливість безпечно забезпечувати їхню роботу протягом зими. Російські обстріли можуть пошкодити інфраструктуру, ускладнити ремонт і створити загрозу для працівників комунальних служб.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, де вже українці мають теплопостачання. Більшість регіонів вже мають опалення. Однак окремі міста не ризикують оголошувати початок опалювального сезону через безпекову ситуацію.

Також Новини.LIVE повідомляли, як не переплачувати за опалення взимку. Перш за все варто оглянути вікна та двері. Саме через ці частини приміщення може виходити левова частка тепла.