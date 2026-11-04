Дитина гріється біля батареї. Фото: УНІАН

Україна розпочинає черговий опалювальний сезон в умовах воєнних ризиків. Щоденні обстріли, відсутність світла і водопостачання змушує українців підготуватись до нових викликів в опалювальному сезоні 2026-2027. Зазвичай опалення запускають в середині жовтня, однак цьогоріч старт дещо затягнувся. З 16 жовтня опалення мала тільки соціальна інфраструктура. А більшість громад розпочинає опалювальний сезон з початку листопада.

Де в Україні вже потеплішали батареї, а де ще готуються — дізнавались Новини.LIVE.

Реклама

Яка ситуація в Києві

Столиця одна з тих, хто найбільше потерпає від щоденних атак ворога та тривалих відключень світла. Народний депутат Олексій Кучеренко повідомив, що з 2 листопада до осель киян вже почали подавати тепло. Комунальні робітники роблять все можливе, аби опалення було у кожній домівці.

Однак нардеп застеріг, що ситуація із опаленням може мати такий самий характер як і минулого року — без тепла можуть лишитись окремі київські домівки. Головною загрозою лишаються балістичні атаки росіян на об'єкти теплопостачання.

Де ще є тепло в домівках

Луцьк, Чернівці, Закарпаття, Львів, Тернопіль, Хмельницький і Рівне мають тепло ще з жовтня. Наприкінці місяця місцеві теплопостачальники анонсували запуск опалення. Там разом із соціальної інфраструктурою розпочинали опалювальний сезон і оселі містян.

Читайте також:

Харків'яни вже мають теплі батареї з 1 листопада. Запуск теплопостачання було визначено розпорядженням Харківської обласної військової адміністрації. Однак Харків має такі самі побоювання як і в Київ — російські атаки на об'єкти теплопостачання.

У Житомирі і Вінниці почали подавати тепло в оселі містян також з 1 листопада. Однак робота з підключення досі триває.

Івано-Франківськ, Полтава і Черкаси розпочали опалювальний сезон для житлового фонду з 2 листопада. Заживити опаленням всі будинки обіцяють протягом 3 днів. Однак у Полтаві та Івано-Франківську відбувались аварії під час запуску.

Запоріжжя також почало опалювальний сезон 2 листопада. Однак заживити весь житловий фонд обіцяють до 9 числа.

У Миколаєві опалювальний сезон стартував тільки 3 листопада. Там обіцяють подати тепло до мешканців протягом 10 днів. Такий термін фахівці пояснюють тим, що процедура досить складна і котельні вводять у роботу поетапно.

Одещина вже частково має теплопостачання. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За словами очільника, з 2 листопада тепло вже має населений пункт Біляївка.

У інших громадах області опалювальний сезон обіцяють розпочати наступним чином:

Подільськ та Роздільна — з 4 листопада;

Ізмаїл — з 6 листопада;

Одеса, Чорноморськ, Південне та Білгород-Дністровський — з 9 листопада.

"У решті громад області підключення житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури розпочнеться в міру подальшого похолодання", — підсумував Кіпер.

Проте якщо опалення запустили у будинок, а у квартирі його досі немає — варто звернутись до ЖЕКу, управляючої компанії або голови ОСББ.

У Чернігові не анонсуватимуть старт опалювального сезону

З міркувань безпеки місцева влада відмовилась публічно оголошувати старт опалювального сезону в домівках Чернігівщини.

"Інформаційні повідомлення не зігріють оселі, але можуть допомогти ворогу планувати удари. Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Мета ворога незмінна — залишити українські міста без світла й тепла, позбавити людей базових умов для життя. Тому будь-які відомості про функціонування критичної інфраструктури та перебіг відновлення її роботи потребують особливої обережності", — зазначили у пресслужбі Чернігівської міської ради.

Також не анонсували старт опалювального сезону на Сумщині, однак місцева влада наголосила орієнтуватись на головний критерій старту опалювального сезону — середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль на рівні 8 градусів тепла або нижче.

Де опалення в будинках поки немає

У Дніпрі опалення для соціальної інфраструктури запускають лише 1 листопада. У регіоні досі зберігається відносно тепла погода. Тож це дозволило області відтермінувати старт до початку листопада. Житловому фонду поки не варто очікувати на опалення, доки на вулиці середньодобова температура вище 8 градусів тепла. Як тільки показник буде менший 3 дні поспіль, мешканці обов'язково відчують тепло і в своїх оселях.

Натомість Кіровоградська область поки немає уявлення щодо того, коли з'явиться тепло у будинках. За словами директора КП "Теплоенергетик" Олександра Чельника, регіон досі немає графіка підключень осель до тепла від "Нафтогазу". Крім того, очільник припустив, що такі затримки пов'язані зі значними боргами теплопостачаючих підприємств Кіровоградщини.

Яку ситуацію із теплом очікувати мешканцям Херсонщини та Донеччини

Раніше Херсонська ОВА анонсувала, що на правобережній частині регіону підготували 92,5% об’єктів централізованого теплопостачання до опалювального сезону. Запустити систему планують коли середньодобова температура триматиметься протягом декількох днів поспіль 8 градусів тепла. Проте централізоване теплопостачання наразі залишилося лише в Херсоні.

Натомість 60% неокупованої частини Донеччини ризикує залишитись без теплопостачання взагалі. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Все через те, що Росія нищить активно житлову інфраструктуру регіону. Краматорськ і Слов'янськ матимуть опалення лише в окремих частинах міста. Натомість Філашкін повідомив, що в області активно працюватимуть пункти незламності.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як не переплачувати за опалення взимку. Першочергово варто перевірити вікна і двері. Адже через ці частини значно виходить левова частка тепла.

Також Новини.LIVE повідомляли, за яких умов українці платитимуть менше за опалення. Йдеться про оселі, які мають опалюють домівки електрикою. Для таких громадян вартість платіжки за електроенергією буде за пільговою ціною у розмірі 2,64 грн за кВт.