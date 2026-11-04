Ребенок греется у батареи. Фото: УНИАН

Украина начинает очередной отопительный сезон в условиях военных рисков. Ежедневные обстрелы, отсутствие света и водоснабжения заставляют украинцев подготовиться к новым вызовам в отопительном сезоне 2026–2027 годов. Обычно отопление включают в середине октября, однако в этом году старт несколько затянулся. С 16 октября отопление было только в объектах социальной инфраструктуры. А большинство общин начинает отопительный сезон с начала ноября.

Где в Украине батареи уже нагрелись, а где еще готовятся — выясняли Новини.LIVE.

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Какова ситуация в Киеве

Столица — одна из тех, кто больше всего страдает от ежедневных атак врага и длительных отключений света. Народный депутат Алексей Кучеренко сообщил, что с 2 ноября в дома киевлян уже начали подавать тепло. Коммунальные работники делают все возможное, чтобы отопление было в каждом доме.

Однако нардеп предупредил, что ситуация с отоплением может повторить прошлогодний сценарий — без тепла могут остаться отдельные киевские дома. Главной угрозой остаются баллистические атаки россиян на объекты теплоснабжения.

Где еще есть тепло в домах

В Луцке, Черновцах, Закарпатье, Львове, Тернополе, Хмельницком и Ровно тепло есть еще с октября. В конце месяца местные теплоснабжающие компании объявили о запуске отопления. Там наряду с объектами социальной инфраструктуры отопительный сезон начался и в домах горожан.

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У харьковчан уже с 1 ноября работают теплые батареи. Запуск теплоснабжения был предписан распоряжением Харьковской областной военной администрации. Однако у Харькова есть те же опасения, что и у Киева — российские атаки на объекты теплоснабжения.

В Житомире и Виннице начали подавать тепло в дома горожан также с 1 ноября. Однако работы по подключению до сих пор продолжаются.

Ивано-Франковск, Полтава и Черкассы начали отопительный сезон для жилого фонда со 2 ноября. Обещают обеспечить отоплением все дома в течение 3 дней. Однако в Полтаве и Ивано-Франковске во время запуска произошли аварии.

Запорожье также начало отопительный сезон 2 ноября. Однако обещают обеспечить теплом весь жилой фонд до 9 числа.

В Николаеве отопительный сезон стартовал только 3 ноября. Там обещают подать тепло жителям в течение 10 дней. Такой срок специалисты объясняют тем, что процедура достаточно сложная и котельные вводят в эксплуатацию поэтапно.

В Одесской области уже частично обеспечено теплоснабжение. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По словам руководителя, с 2 ноября теплом уже обеспечен населенный пункт Беляевка.

В других общинах области отопительный сезон обещают начать следующим образом:

Подольск и Раздельная — с 4 ноября;

Измаил — с 6 ноября;

Одесса, Черноморск, Южное и Белгород-Днестровский — с 9 ноября.

"В остальных общинах области подключение жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры начнется по мере дальнейшего похолодания", — подытожил Кипер.

Однако если отопление запустили в дом, а в квартире его до сих пор нет — стоит обратиться в ЖЭК, управляющую компанию или председателя ОСМД.

В Чернигове не будут объявлять о начале отопительного сезона

Из соображений безопасности местные власти отказались публично объявлять о начале отопительного сезона в домах Черниговской области.

"Информационные сообщения не согреют дома, но могут помочь врагу планировать удары. Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Цель врага неизменна — оставить украинские города без света и тепла, лишить людей базовых условий для жизни. Поэтому любые сведения о функционировании критической инфраструктуры и ходе восстановления её работы требуют особой осторожности", — отметили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Также не объявили о начале отопительного сезона в Сумской области, однако местные власти подчеркнули, что следует ориентироваться на главный критерий начала отопительного сезона — среднесуточная температура наружного воздуха в течение трёх суток подряд на уровне 8 градусов тепла или ниже.

Где отопления в домах пока нет

В Днепре отопление для социальной инфраструктуры запускают только 1 ноября. В регионе до сих пор сохраняется относительно теплая погода. Поэтому это позволило области отложить начало отопительного сезона до начала ноября. Жилому фонду пока не стоит ждать отопления, пока на улице среднесуточная температура выше 8 градусов тепла. Как только этот показатель будет ниже в течение 3 дней подряд, жители обязательно почувствуют тепло и в своих домах.

В то же время в Кировоградской области пока нет представления о том, когда в домах появится тепло. По словам директора КП "Теплоэнергетик" Александра Чельника, у региона до сих пор нет графика подключения домов к теплоснабжению от "Нафтогаза". Кроме того, руководитель предположил, что такие задержки связаны со значительными долгами теплоснабжающих предприятий Кировоградской области.

Какую ситуацию с отоплением следует ожидать жителям Херсонской и Донецкой областей

Ранее Херсонская ОГА сообщила, что в правобережной части региона к отопительному сезону подготовлено 92,5% объектов централизованного теплоснабжения. Запустить систему планируют, когда среднесуточная температура будет держаться в течение нескольких дней подряд на отметке 8 градусов тепла. Однако централизованное теплоснабжение пока осталось только в Херсоне.

В то же время 60% неоккупированной части Донецкой области рискует остаться без теплоснабжения вообще. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин. Все из-за того, что Россия активно разрушает жилищную инфраструктуру региона. В Краматорске и Славянске отопление будет только в отдельных частях города. Вместе с тем Филашкин сообщил, что в области будут активно работать пункты непоколебимости.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как не переплачивать за отопление зимой. В первую очередь стоит проверить окна и двери. Ведь через них уходит львиная доля тепла.

Также Новини.LIVE сообщали, при каких условиях украинцы будут платить меньше за отопление. Речь идет о домах, которые отапливаются электричеством. Для таких граждан стоимость счета за электроэнергию будет по льготной цене в размере 2,64 грн за кВт.