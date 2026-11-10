Чоловік збирає деревину в лісі. Фото: Magnific

З настанням опалювального сезону питання заготівлі дров на зиму стає особливо актуальним для багатьох домогосподарств. Чимало людей вважають, що сухі гілки, повалені дерева або сухостій у лісі можна вільно збирати для власних потреб, а штрафують тільки за незаконну вирубку. Насправді ж це не зовсім так. Заготовляти дрова у лісі без ризику отримати штраф можна лише в окремих випадках.

Про це попередила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, передають Новини.LIVE.

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За що і на які суми штрафують

Приїхати до лісу і просто почати збирати гілки або повалені дерева для побутових потреб — означає майже гарантовано отримати штраф. Законодавством встановлено, що будь-яка заготівля деревини здійснюється лише уповноваженими лісокористувачами за наявності відповідного дозволу та документів.

Самовільний збір деревини, пошкодження дерев і чагарників або незаконна вирубка призведуть до адміністративної відповідальності.

Суми штрафів залежать від характеру порушення та обставин його вчинення:

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від 102 до 238 грн — за порушення правил використання лісових ресурсів;

— за порушення правил використання лісових ресурсів; від 510 до 1020 грн — за незаконну рубку або пошкодження дерев;

— за незаконну рубку або пошкодження дерев; від 1020 до 1530 грн — за повторне порушення.

Коли може настати кримінальна відповідальність

Закон суворо захищає природні ресурси, тому у випадку незаконної вирубки лісу особу можуть навіть притягнути до кримінальної відповідальності. Додатково порушника зобов'яжуть відшкодувати збитки, нанесені лісовим ресурсам.

Природоохоронці зазначають, що навіть сухе або повалене дерево залишається частиною лісових ресурсів і не може бути привласнене без належного дозволу.

Як збирати дрова і не отримати штраф

Попри суворі правила, для українців законодавство передбачає "лазівку", яка дає можливість в окремих випадках збирати деревину без ризику отримати штраф. Мова про збір порубкових решток — гілок, верхівок дерев та інших залишків, що утворилися після проведення лісогосподарських робіт.

Перш ніж збирати таку деревину необхідно звернутися до відповідного лісокористувача або органу місцевого самоврядування для отримання відповідного дозволу та з'ясування всіх умов. Якщо збирати порубкові рештки самовільно — ризик отримати штраф залишається високим.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що за купівлю дров без документів передбачені штрафи. Якщо продавець не може підтвердити законне походження деревини, від угоди краще відмовитися. Інакше покупцю може загрожувати від 510 до 34 000 грн штрафу.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати грошову допомогу на дрова або навіть до 100% знижки. Максимальний розмір субсидії на тверде паливостановити 9 205 грн. Придбати деревину зі знижкою 75% можуть учасники бойових дій, а 100% знижки надається людям з інвалідністю внаслідок війни.