Мужчина собирает дрова в лесу. Фото: Magnific

С наступлением отопительного сезона вопрос заготовки дров на зиму становится особенно актуальным для многих домохозяйств. Немало людей считают, что сухие ветки, поваленные деревья или сухостой в лесу можно свободно собирать для собственных нужд, а штрафуют только за незаконную вырубку. На самом деле это не совсем так. Заготавливать дрова в лесу без риска получить штраф можно лишь в отдельных случаях.

Об этом предупредила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, передают Новини.LIVE.

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За что и на какие суммы штрафуют

Приехать в лес и просто начать собирать ветки или поваленные деревья для бытовых нужд — значит почти гарантированно получить штраф. Законодательством установлено, что любая заготовка древесины осуществляется только уполномоченными лесопользователями при наличии соответствующего разрешения и документов.

Самовольный сбор древесины, повреждение деревьев и кустарников или незаконная вырубка повлекут за собой административную ответственность.

Размер штрафов зависит от характера нарушения и обстоятельств его совершения:

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от 102 до 238 грн — за нарушение правил использования лесных ресурсов;

— за нарушение правил использования лесных ресурсов; от 510 до 1020 грн — за незаконную вырубку или повреждение деревьев;

— за незаконную вырубку или повреждение деревьев; от 1020 до 1530 грн — за повторное нарушение.

Когда может наступить уголовная ответственность

Закон строго защищает природные ресурсы, поэтому в случае незаконной вырубки леса лицо может быть даже привлечено к уголовной ответственности. Кроме того, нарушителя обяжут возместить ущерб, нанесенный лесным ресурсам.

Природоохранники отмечают, что даже сухое или поваленное дерево остается частью лесных ресурсов и не может быть присвоено без надлежащего разрешения.

Как собирать дрова и не получить штраф

Несмотря на строгие правила, для украинцев законодательство предусматривает "лазейку", которая дает возможность в отдельных случаях собирать древесину без риска получить штраф. Речь идет о сборе порубочных остатков — веток, верхушек деревьев и других остатков, образовавшихся после проведения лесохозяйственных работ.

Прежде чем собирать такую древесину, необходимо обратиться к лесопользователю или органу местного самоуправления для получения соответствующего разрешения и выяснения всех условий. Если собирать порубочные остатки самовольно — риск получить штраф остается высоким.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что за покупку дров без документов предусмотрены штрафы. Если продавец не может подтвердить законное происхождение древесины, от сделки лучше отказаться. В противном случае покупателю может грозить штраф от 510 до 34 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить денежную помощь на дрова или даже скидку до 100%. Максимальный размер субсидии на твердое топливо составляет 9 205 грн. Приобрести древесину со скидкой 75% могут участники боевых действий, а 100% скидка предоставляется людям с инвалидностью вследствие войны.