Женщина кладет дрова в камин. Фото: Magnific

Для эффективного обогрева дома дрова должны гореть равномерно и с контролируемой подачей воздуха, а не тлеть или вспыхивать. Однако даже покупка дорогих пород древесины, например, дуба, не всегда может оправдать ожидания хозяина. Бывают ситуации, когда поленья вроде бы горят, но в помещении остается прохладно.

Почему дрова могут давать мало тепла и как избежать такой проблемы, объяснило венгерское издание Agroforum.hu, передают Новини.LIVE.

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Почему возникают проблемы при отоплении дровами

Потратили немалый бюджет на заготовку дров, а при розжиге они едва горят и почти не дают тепла? Бывают и такие случаи. Причина часто кроется не в породе древесины, а в нюансах хранения.

Чаще всего дрова теряют теплоотдачу из-за хранения непосредственно на земле или отсутствия вентиляции. В первом случае поленья впитывают влагу из почвы, а во втором — древесина медленнее высыхает из-за плохой циркуляции воздуха.

Хозяевам рекомендуют подготовить для хранения дров специальные подставки или просто положить на землю деревянные поддоны, которые защитят древесину от контакта с землей. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию. Если дрова сложены у стены, между ней и древесиной должен быть хотя бы небольшой зазор.

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Еще одно распространенное заблуждение

Иногда хозяева могут использовать полиэтиленовую пленку или брезент для защиты древесины от осадков. Однако плотное накрытие дров препятствует испарению влаги, из-за чего поленья остаются сырыми значительно дольше.

Оптимальный вариант для дров — навес с крышей, который защитит от дождя, но обеспечит надлежащую вентиляцию. Если же организовать такое хранение нет возможности, стоит накрывать поленья только сверху, а боковые части оставлять открытыми.

Как использовать дрова максимально эффективно

Поленьям необходимо дать время, чтобы они хорошо высохли. Например, твердые породы могут сушиться более года при надлежащих условиях, а сосне достаточно от 6 до 12 месяцев. Впрочем, в каждом случае срок может отличаться в зависимости от ряда факторов. Для ускорения высыхания поленья можно расколоть на более мелкие части.

Эталонными для отопления дома считаются дрова с влажностью менее 20%. Такая древесина будет равномерно сгорать, давать много жара и обеспечит длительное тепло в доме. Определить степень влажности можно с помощью специального прибора — влагомера. Для этого нужно расколоть полено и измерить влажность на внутренней поверхности.

Влажные же дрова не только неэффективны для отопления помещения, но и опасны. Такие поленья в основном тлеют и выделяют много дыма, из-за чего в дымоходе увеличивается количество отложений. Из-за накопления креозота возрастает риск возникновения пожара.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что купить дрова в государственных лесничествах можно с выгодой для кошелька. Цены колеблются от 840 до 1 380 гривен за кубометр. В то время как частные продавцы предлагают по 3 000-4 300 гривен за кубометр.

Также Новини.LIVE писали о дровах, которые дают больше всего тепла. На качество отопления влияет не только уровень влажности древесины. В частности, важную роль играет метод розжига и размер поленьев.