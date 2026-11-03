Деньги потратили, а тепла не получили: какие дрова не обогреют дом
Для эффективного обогрева дома дрова должны гореть равномерно и с контролируемой подачей воздуха, а не тлеть или вспыхивать. Однако даже покупка дорогих пород древесины, например, дуба, не всегда может оправдать ожидания хозяина. Бывают ситуации, когда поленья вроде бы горят, но в помещении остается прохладно.
Почему дрова могут давать мало тепла и как избежать такой проблемы, объяснило венгерское издание Agroforum.hu, передают Новини.LIVE.
Почему возникают проблемы при отоплении дровами
Потратили немалый бюджет на заготовку дров, а при розжиге они едва горят и почти не дают тепла? Бывают и такие случаи. Причина часто кроется не в породе древесины, а в нюансах хранения.
Чаще всего дрова теряют теплоотдачу из-за хранения непосредственно на земле или отсутствия вентиляции. В первом случае поленья впитывают влагу из почвы, а во втором — древесина медленнее высыхает из-за плохой циркуляции воздуха.
Хозяевам рекомендуют подготовить для хранения дров специальные подставки или просто положить на землю деревянные поддоны, которые защитят древесину от контакта с землей. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию. Если дрова сложены у стены, между ней и древесиной должен быть хотя бы небольшой зазор.
Еще одно распространенное заблуждение
Иногда хозяева могут использовать полиэтиленовую пленку или брезент для защиты древесины от осадков. Однако плотное накрытие дров препятствует испарению влаги, из-за чего поленья остаются сырыми значительно дольше.
Оптимальный вариант для дров — навес с крышей, который защитит от дождя, но обеспечит надлежащую вентиляцию. Если же организовать такое хранение нет возможности, стоит накрывать поленья только сверху, а боковые части оставлять открытыми.
Как использовать дрова максимально эффективно
Поленьям необходимо дать время, чтобы они хорошо высохли. Например, твердые породы могут сушиться более года при надлежащих условиях, а сосне достаточно от 6 до 12 месяцев. Впрочем, в каждом случае срок может отличаться в зависимости от ряда факторов. Для ускорения высыхания поленья можно расколоть на более мелкие части.
Эталонными для отопления дома считаются дрова с влажностью менее 20%. Такая древесина будет равномерно сгорать, давать много жара и обеспечит длительное тепло в доме. Определить степень влажности можно с помощью специального прибора — влагомера. Для этого нужно расколоть полено и измерить влажность на внутренней поверхности.
Влажные же дрова не только неэффективны для отопления помещения, но и опасны. Такие поленья в основном тлеют и выделяют много дыма, из-за чего в дымоходе увеличивается количество отложений. Из-за накопления креозота возрастает риск возникновения пожара.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что купить дрова в государственных лесничествах можно с выгодой для кошелька. Цены колеблются от 840 до 1 380 гривен за кубометр. В то время как частные продавцы предлагают по 3 000-4 300 гривен за кубометр.
Также Новини.LIVE писали о дровах, которые дают больше всего тепла. На качество отопления влияет не только уровень влажности древесины. В частности, важную роль играет метод розжига и размер поленьев.