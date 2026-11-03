Жінка кладе дрова у камін. Фото: Magnific

Для ефективного обігріву будинку дрова повинні горіти рівномірно та з контрольованою подачею повітря, а не тліти або спалахувати. Однак навіть купівля дорогих порід деревини, наприклад, дуба не завжди може виправдати очікування господаря. Трапляються ситуації, коли поліна ніби горять, але в приміщенні залишається прохолодно.

Чому дрова можуть давати мало тепла та як уникнути такої проблеми, пояснило угорське видання Agroforum.hu, передають Новини.LIVE.

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Чому виникають проблеми при опаленні дровами

Витратили чималий бюджет на заготівлю дров, а при розпалюванні вони ледь горять та майже не дають тепла? Трапляються і такі випадки. Причина часто криється не в породі деревини, а в нюансах зберігання.

Найчастіше дрова втрачають тепловіддачу через зберігання безпосередньо на землі або відсутність вентиляції. У першому випадку поліна поглинають вологу з ґрунту, а в другому — деревина повільніше висихає через погану циркуляцію повітря.

Господарям рекомендують підготувати для зберігання дров спеціальні підставки або просто покласти на землю дерев'яні піддони, які захистять деревину від контакту із землею. Також важливо забезпечити гарну вентиляцію. Якщо дрова складені біля стіни, між нею та деревиною має бути хоча б невеликий проміжок.

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Ще одна популярна помилка

Інколи господарі можуть використовувати поліетиленову плівку або брезент для захисту деревини від опадів. Однак щільне накриття дров перешкоджає випаровуванню вологи, через що поліна залишаються сирими значно довше.

Оптимальний варіант для дров — навіс із дахом, який захистить від дощу, але забезпечить належну вентиляцію. Якщо ж організувати таке зберігання можливості немає, варто накривати поліна лише зверху, а бокові частини залишати відкритими.

Як використовувати дрова максимально ефективно

Полінам необхідно дати час, щоб вони гарно висохли. Наприклад, тверді породи можуть сушитися понад рік за належних умов, а сосні достатньо від 6 до 12 місяців. Втім, у кожному випадку термін може відрізнятися залежно від низки факторів. Для прискорення висихання поліна можна розколювати на менші частини.

Еталонними для опалення будинку вважаються дрова з вологістю менше ніж 20%. Така деревина рівномірно згоратиме, залишатиме багато жару та забезпечить тривале тепло в оселі. Визначити ступінь вологості можна спеціальним приладом — вологоміром. Для цього треба розколоти поліно та виміряти вологість на внутрішній поверхні.

Вологі ж дрова не тільки не ефективні для опалення приміщення, а й небезпечні. Такі поліна переважно тліють та виділяють багато диму, через що в димоході збільшується кількість відкладень. Через накопичення креозоту збільшується ризик виникнення пожежі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що купити дрова у державних лісництвах можна з вигодою для гаманця. Ціни коливаються від 840 до 1 380 гривень за кубометр. Тоді як приватні продавці пропонують по 3 000-4 300 гривень за кубометр.

Також Новини.LIVE писали про дрова, які дають найбільше тепла. На якість опалення впливає не тільки рівень вологості деревини. Зокрема, важливу роль грає метод розпалювання та розмір полін.