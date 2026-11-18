Мужчина рубит дрова. Фото: УНИАН

В Украине наблюдается ажиотажный спрос на дрова для отопления. С начала 2026 года было продано на 60% больше древесины, чем за аналогичный период прошлого года. Всего реализовано 2,8 млн кубометров топливных дров для населения и социальной сферы. Люди начали активнее готовиться к отопительному сезону после похолодания и усиления вражеских обстрелов.

Что происходит с ценами на дрова в преддверии зимы, сообщает ГП "Леса Украины", передают Новини.LIVE.

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К концу года прогнозируется рекордный показатель

С начала года в Украине продано 2,8 млн кубометров дров для отопления, что почти на 60% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда объем продаж составлял 1,6 млн кубометров.

Специалисты ГП "Леса Украины" прогнозируют, что спрос на дрова останется стабильно высоким и к концу года продажи достигнут рекордного показателя — более 3 млн кубометров древесины.

Где в Украине больше всего покупают дрова

Ежемесячно предприятие в среднем реализует более 320 тысяч кубометров дров, но наибольший объем продаж был зафиксирован в сентябре — почти 350 тысяч кубометров. Рост спроса на древесину произошел на фоне похолодания и усиления вражеских обстрелов критически важной инфраструктуры.

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Наиболее активно запасы пополняются в следующих областях:

Ровенской;

Черкасской;

Закарпатской;

Житомирской;

Черновицкой.

В ГП "Леса Украины" отмечают, что наибольший спрос традиционно сохраняется в негазифицированных общинах. Среди всех проданных дров 71% приходится на твердолиственные породы, ведь они горят дольше всех и обеспечивают максимальное количество тепла.

Цены на дрова в преддверии зимы

Средняя реализационная цена дров на верхнем складе без учета доставки составляет 1380 грн за кубометр с НДС, но окончательная стоимость зависит от породы древесины и региона. Самые низкие цены предлагают в ресурсных лесничествах Карпат и Полесья.

Цены по группам следующие:

I группа — твердолиственные породы : от 1250 до 1700 грн за кубометр с НДС;

: от 1250 до 1700 грн за кубометр с НДС; II группа — сосна и ольха : от 970 до 1280 грн за кубометр с НДС;

: от 970 до 1280 грн за кубометр с НДС; III группа — ель, пихта и хвойные породы: от 850 до 1200 грн за кубометр с НДС.

Как купить дрова

Приобрести топливную древесину на отопительный сезон можно непосредственно в лесничествах и надлесничествах ГП "Леса Украины". Покупатели могут найти всю необходимую информацию об адресах и контактах ответственных лиц на сайте предприятия.

Оформление заказа предусматривает несколько этапов:

подписание заявления на месте;

получение реквизитов для оплаты после внесения данных в систему ЭОД;

оплата дров через приложение банка, через терминал в лесничестве или кассу банка;

согласование времени и места вывоза древесины.

Кроме того, купить дрова можно онлайн через сервис "ДроваЄ" с возможностью адресной доставки древесины.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что за заготовку дров в лесу можно получить штраф. Лишь в отдельных случаях лесничества могут разрешать сбор порубочных остатков. Однако для этого необходимо получить соответствующее разрешение.

Также Новини.LIVE предупреждали о мошеннических схемах с продажей дров. Низкая цена и быстрая доставка должны насторожить покупателя. Нередко злоумышленники просят предоплату за древесину, а затем исчезают.