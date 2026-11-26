Воспитательница с детьми. Фото: кадр из видео YouTube/ТРК Рудана

Уже в начале 2027 года может измениться уровень оплаты труда педагогов, работающих в учреждениях дошкольного образования. С 1 января большинство общин планируют ввести новую систему начисления заработной платы, которая предусматривает более высокие должностные оклады и надбавки. В результате средний заработок работников детских садов может вырасти до 25 000 гривен.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова, передают Новини.LIVE.

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Когда введут новую систему оплаты труда

По словам Анастасии Коноваловой, около 400 общин уже внедрили новую систему оплаты труда для педагогов, а еще примерно 800 планируют сделать это с 1 января 2027 года.

Учителей перевели на аналогичную систему оплаты труда еще с 1 сентября, а после этого Министерство образования и науки рекомендовало ввести такие изменения также в учреждениях дошкольного и профессионального образования.

В то же время предложенные изменения не являются абсолютной гарантией повышения зарплат, поскольку решение о переходе детских садов на новую систему принимают сами общины. Это связано с тем, что зарплаты воспитателям финансируются из местных бюджетов.

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В настоящее время Министерство образования и науки ведет соответствующую работу с местными властями и призывает признать повышение зарплат педагогам одним из приоритетных направлений на 2027 год.

Как могут измениться зарплаты воспитателей

Анастасия Коновалова отметила, что ранее должностные оклады воспитателей в детских садах не дотягивали даже до уровня минимальной заработной платы. Также существенного увеличения заработка не обеспечивали надбавки за дополнительную работу по другим должностным обязанностям. В результате педагоги дошкольного образования с учетом всех доплат получали доход на уровне минимальной зарплаты.

Переход на новую систему оплаты труда должен обеспечить достойные выплаты воспитателям. В среднем заработная плата педагогов может вырасти до 21 000-25 000 гривен.

"По расчетам МОН, средняя зарплата педагогов дошкольного образования с опытом работы может достичь 21-25 тысяч гривен", — заявила Коновалова.

Зарплаты учителей тоже могут вырасти

Как мы сообщали ранее, в 2027 году в Украине планируют повысить зарплаты учителям. По предварительным расчетам правительства, средняя заработная плата опытного учителя вырастет на 10% — с 24,8 до 27,3 тыс. грн. Однако это лишь прогнозируемая сумма, а не гарантированный должностной оклад.

Вместе с тем, если взять сумму 27,3 тыс. грн в качестве ориентира, уровень оплаты труда педагогов может увеличиться на 65% по сравнению с 2025 годом.

На что еще стоит обратить внимание

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые учителя могут претендовать на доплаты. Дополнительные деньги к должностным окладам предусмотрены за заведование. Оплата труда в таких случаях может вырасти на 10-20%.

Кроме того, мы писали, что для учителей предусмотрены льготы. Педагоги, работавшие в сельской местности и вышедшие на пенсию, могут получать 100% скидку на коммунальные услуги. Компенсация предоставляется в пределах норм потребления.