Учительница со школьниками. Фото: УНИАН

В 2027 году запланировано повышение зарплат украинских учителей, однако ожидаемое увеличение выплат не обеспечит выполнение законодательных гарантий в отношении оплаты труда педагогов. По расчетам правительства, средняя зарплата опытного учителя составит 27,3 тыс. грн, тогда как предусмотренный законом должностной оклад педагога самой низкой квалификационной категории должен превышать 28,6 тыс. грн.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины и народный депутат Даниил Гетманцев, передают Новини.LIVE.

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Какие зарплаты обещают учителям в 2027 году

Правительство планирует повысить оплату труда педагогов на 65% по сравнению с 2025 годом, однако Даниил Гетманцев обращает внимание, что по сравнению с концом 2026 года рост демонстрирует значительно более скромные результаты.

"Средняя зарплата опытного учителя, по расчетам правительства, вырастет с 24,8 до 27,3 тыс. грн. Разница — всего 2,5 тыс. грн, или 10%. С учетом инфляции реальное повышение будет минимальным", — отметил чиновник.

Председатель финансового комитета также подчеркнул, что сумма в 27,3 тыс. грн является прогнозируемой зарплатой, а не гарантированным должностным окладом.

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Даниил Гетманцев подчеркивает необходимость выполнения статьи 61 Закона Украины "Об образовании", которая предусматривает должностной оклад педагога самой низкой категории в размере трех минимальных заработных плат. По его расчетам, в 2027 году такая сумма составит более 28,6 тыс. грн.

"В то же время сегодня базовый оклад учителя без категории составляет 13 865 грн. А проект бюджета вновь предлагает приостановить действие этой законодательной гарантии", — добавил депутат.

Какие оклады получают преподаватели университетов

Как отметил Гетманцев, проблема в оплате труда касается не только школьных учителей, но и работников высшего образования.

Например, должностной оклад профессора составляет 21,7 тыс. грн, тогда как ассистентам начисляют 18,2 тыс. грн. Народный депутат обратил внимание, что разница между суммами составляет всего 19%, несмотря на существенное различие в уровне квалификации и ответственности работников.

Необходима реформа оплаты труда

Председатель финансового комитета признал, что в условиях военного положения приоритетом государственного бюджета должен оставаться сектор обороны, однако не следует и дальше откладывать выполнение законодательных гарантий перед работниками образования.

Ко второму чтению государственного бюджета на 2027 год он предлагает предусмотреть 4,6 млрд грн на проведение реформы оплаты труда, которую предлагает комитет по образованию.

Гетманцев подчеркнул, что помимо дополнительного финансирования необходимо определить четкий график перехода должностных окладов к нормам, предусмотренным законом.

Ранее Новини.LIVE сообщали о минимальной зарплате директора школы. Сумма зависит непосредственно от количества детей, обучающихся в учебном заведении. Например, если не более 300 детей, оклад директора должен начинаться с суммы 18 198 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые учителя могут претендовать на коммунальные льготы. Скидка в размере 100% предоставляется учителям, которые ранее работали в учебном заведении, расположенном в сельской местности. Для получения льготы обязательно проживание в такой местности после выхода на пенсию.