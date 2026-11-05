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Главная Экономика Зарплаты выросли, но не у всех: в каких регионах платят меньше всего

Зарплаты выросли, но не у всех: в каких регионах платят меньше всего

Ua ru
5 ноября 2026 07:15
Средняя зарплата в Украине выросла на 24,5%: где платят больше всего Новини.LIVE
Кошелек с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине средняя заработная плата штатных работников по состоянию на сентябрь 2026 года составляла 33 153 грн, что на 4% больше, чем в августе. В то же время с сентября прошлого года этот показатель вырос на 24,5%. Самые высокие доходы работников зафиксированы в Киеве, Луганской и Львовской областях, а самые низкие зарплаты — в Черновицкой, Черниговской и Кировоградской областях.

В каких отраслях самый высокий и самый низкий уровень оплаты труда в 2026 году, разбирались Новини.LIVE.

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Уровень оплаты труда по регионам

Согласно данным Государственной службы статистики, лидерами по уровню оплаты труда стали:

  • город Киев — 48 994 грн;
  • Луганская область — 37 864 грн;
  • Львовская область — 33 802 грн.

Самые низкие же зарплаты зафиксировали в Черновицкой области — 24 567 грн, Черниговской — 24 455 грн и Кировоградской — 23 673 грн.

Каким специалистам платят самые высокие зарплаты

Согласно статистическим данным, в 2026 году выгоднее всего работать в сфере информации и телекоммуникаций. Уровень средней заработной платы таких специалистов составил 77 924 грн в месяц. На втором месте — уровень оплаты труда в финансовой и страховой отраслях — в среднем 59 813 грн.

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Относительно высокий доход получают специалисты в следующих отраслях:

  • профессиональной, научной и технической деятельности — 43 594 грн;
  • оптовой и розничной торговли — 38 433 грн;
  • обороны и государственного управления — 37 705 грн;
  • промышленности — 36 658 грн.

В сфере логистики платят в среднем 31 600 грн, а строители получают средний доход — 28 532 грн.

В каких сферах самый низкий доход

Работники здравоохранения и социальной помощи получали самую низкую среднюю заработную плату в размере 21 848 грн. В то же время для работников образования уровень среднего дохода составил 24 457 грн, а в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха этот показатель составил 22 103 грн.

Стоит отметить, что статистика средней заработной платы не отражает реальных изменений доходов каждого гражданина, поэтому рост показателя на 4% не означает, что покупательная способность увеличилась у всех штатных работников, хотя прирост доходов превысил базовую инфляцию в сентябре.

Недавно Новини.LIVE сообщали об уровне минимальной заработной платы с 1 ноября. Показатель останется неизменным, работникам будут платить за месяц работы не менее 8 647 грн. Однако с 1 января 2027 года минимальную заработную плату планируют повысить на 899 грн.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые работники в Украине могут получить доплату в размере 10% от месячной зарплаты. Это касается лиц, использующих в работе дезинфицирующие средства, а также тех, кто занимается уборкой туалетов. Например, при зарплате в 15 000 грн надбавка составит 1 500 грн.

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Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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