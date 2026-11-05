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Головна Економіка Зарплати зросли, але не для всіх: у яких регіонах платять найменше

Зарплати зросли, але не для всіх: у яких регіонах платять найменше

Ua ru
5 листопада 2026 07:15
Середня зарплата в Україні зросла на 24,5%: де платять найбільше Новини.LIVE
Гаманець з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні середня заробітна плата штатних працівників станом на вересень 2026 році становила 33 153 грн, що на 4% більше, ніж у серпні. Водночас з вересня минулого року показник зріс на 24,5%. Найбільші доходи працівників зафіксували у Києві, Луганській та Львівській області, а найнижчі зарплати — у Чернівецькій, Чернігівській та Кіровоградській області. 

У яких галузях найвищий та найнижчий рівень оплати праці у 2026 році, розбиралися Новини.LIVE.

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Рівень оплати праці по регіонах 

Згідно з даними Державної служби статистики, лідерами з рівня оплати праці стали: 

  • місто Київ — 48 994 грн;
  • Луганська область — 37 864 грн;
  • Львівська область — 33 802 грн. 

Найнижчі ж зарплати зафіксували у Чернівецькій області — 24 567 грн, Чернігівській — 24 455 грн та Кіровоградській — 23 673 грн. 

Яким фахівцям платять найвищі зарплати

Згідно зі статистичними даними, у 2026 році найвигідніше працювати у сфері інформації та телекомунікацій. Рівень середньої заробітної плати таких фахівців становив 77 924 грн на місяць. На другому місці рівень оплати праці у фінансовій та страховій галузі — в середньому 59 813 грн. 

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Відносно великий прибуток мають спеціалісти у галузях: 

  • професійної, наукової та технічної діяльності — 43 594 грн;
  • оптової та роздрібної торгівлі — 38 433 грн;
  • оборони та державного управління — 37 705 грн;
  • промисловості — 36 658 грн. 

У сфері логістики платять у середньому 31 600 грн, а будівельники отримують середній дохід — 28 532 грн.

У яких сферах найнижчий дохід

Працівники охорони здоров'я та соціальної допомоги отримували найнижчу середню заробітну плату в розмірі 21 848 грн. Водночас для освітян рівень середнього доходу склав 24 457 грн, а у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку показник становив 22 103 грн. 

Варто зазначити, що статистика середньої заробітної плати не відображає реальних змін доходів кожного громадянина, тому зростання показника на 4% не означає, що купівельна спроможність збільшилася у всіх штатних працівників, хоча й приріст доходів перевищив базову інфляцію у вересні. 

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про рівень мінімальної заробітної плати з 1 листопада. Показник залишиться незмінним, працівникам платитимуть за місяць роботи щонайменше 8 647 грн. Однак з 1 січня 2027 року мінімалку планують підвищити на 899 грн.

Також Новини.LIVE писали, що деякі працівники в Україні можуть отримати доплату в розмірі 10% від місячної зарплати. Це стосується осіб, що використовують у роботі дезінфекційні засоби, а також тим, хто зайнятий прибиранням туалетів. Наприклад, при зарплаті у 15 000 грн надбавка становитиме 1 500 грн. 

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Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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