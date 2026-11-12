Украинские школьники в классе. Фото: УНИАН

Некоторые украинские учителя в ноябре 2026 года могут рассчитывать на льготы. В их перечень входит бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах утвержденных норм. Другими словами, педагогические сотрудники освобождаются от обязанности оплачивать коммунальные услуги. Но для этого необходимо соответствовать конкретным критериям, в частности касательно дохода.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто имеет право на 100% льготы по оплате коммунальных услуг в ноябре 2026 года.

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Освобождение от оплаты света и газа

Право на льготу прописано в статье 57 закона "Об образовании", а также дублируется в статье 29 закона "О культуре". В обоих документах предусмотрено полное освобождение от оплаты за пользование жильем, электроэнергией, газоснабжением, твердым топливом или сжиженным газом в пределах установленных нормативов.

Льгота доступна не всем педагогам, а только учителям, которые на момент обращения работают или ранее работали в учебном заведении, расположенном в сельской местности либо поселке городского типа. То есть 100% скидки предоставляется и после выхода на пенсию.

Обязательные условия для пенсионеров включают проживание в селе на момент подачи заявки, наличие соответствующего профессионального стажа не менее трех лет и выполнение должностных обязанностей в школе или другом учебном заведении перед выходом на пенсию.

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Требование к доходу учителей в 2026 году

На льготу могут рассчитывать далеко не все педагогические работники в сельских местностях. Для получения права на гарантированную скидку необходимо подтвердить, что среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает установленного лимита.

Речь идет о сумме 4 660 грн по состоянию на ноябрь 2026 года — это величина дохода, дающая право на налоговую социальную льготу. С 1 января 2027-го этот показатель, скорее всего, изменится в связи с пересмотром соцстандартов, а именно прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Отметим, государственная гарантия распространяется только на учителя и не рассчитана на других членов его семьи, проживающих в одном доме. Льгота не отменяется в случае продолжения трудовой деятельности, назначения пенсии по возрасту/инвалидности/за выслугу лет (даже досрочно).

Что еще нужно знать украинцам

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Также Новини.LIVE рассказывали, на какие минимальные суммы могут рассчитывать директора школ. С 1 сентября 2026 года изменилась система оплаты труда. Благодаря этому должностные оклады педагогических сотрудников выросли. Мы узнали, сколько выплачивают руководителям учреждений среднего образования.