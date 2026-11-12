Українські школярі в класі. Фото: УНІАН

Деякі українські вчителі в листопаді 2026 року можуть розраховувати на пільги. Їх перелік включає безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням у межах затверджених норм. Іншими словами, педагогічні працівники звільняються від обов’язку оплачувати комунальні послуги. Але потрібно відповідати конкретним критеріям, зокрема щодо доходу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто має право на 100% пільги з оплати комунальних послуг у листопаді 2026 року.

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Звільнення від плати за світло і газ

Право на пільгу прописане у статті 57 закону "Про освіту", а також дублюється у статті 29 закону "Про культуру". В обох документах передбачили повне звільнення від плати за користування житлом, електроенергію, газопостачання, тверде паливо або скраплений газ у межах нормативів.

Пільга доступна не всім педагогам, а лише вчителям, які на момент звернення працюють чи раніше працювали в закладі освіти, розташованому в сільській місцевості або селищі міського типу. Тобто 100% знижки надають і після виходу на пенсію.

Обов’язкові умови для пенсіонерів включають проживання у селі на момент подачі заявки, наявність відповідного професійного стажу щонайменше три роки та виконання посадових обов’язків у школі чи іншому закладі освіти перед виходом на пенсію.

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Вимога до доходу вчителів у 2026 році

На пільгу можуть розраховувати далеко не всі педагогічні працівники у сільських місцевостях. Для отримання права на гарантовану знижку потрібно підтвердити, що середньомісячний дохід сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує встановленого ліміту.

Йдеться про суму 4 660 грн станом на листопад 2026 року — це величина доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. З 1 січня 2027-го показник, швидше за все, зміниться через перегляд соцстандартів, а саме прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зауважимо, державна гарантія поширюється лише на вчителя і не розрахована на інших членів його родини, які проживають в одному домі. Пільгу не скасовують у разі продовження трудової діяльності, призначення пенсії за віком/по інвалідності/вислугу років (навіть достроково).

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