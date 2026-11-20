Вчителька зі школярами. Фото: УНІАН

У 2027 році заплановане підвищення зарплат українських учителів, однак очікуване збільшення виплат не забезпечить виконання законодавчих гарантій щодо оплати праці освітян. За розрахунками уряду, середня зарплата досвідченого вчителя становитиме 27,3 тис. грн, тоді як передбачений законом посадовий оклад педагога найнижчої кваліфікаційної категорії має перевищувати 28,6 тис. грн.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради України та народний депутат Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

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Які зарплати обіцяють вчителям у 2027 році

Уряд планує підвищити оплату праці освітян на 65% порівняно з 2025 роком, однак Данило Гетманцев звертає увагу, що у порівнянні з кінцем 2026 року зростання демонструє значно скромніші результати.

"Середня зарплата досвідченого вчителя, за розрахунками уряду, зросте з 24,8 до 27,3 тис. грн. Різниця – лише 2,5 тис. грн, або 10%. З урахуванням інфляції реальне підвищення буде мінімальним", — зазначив посадовець.

Голова фінансового комітету також акцентував, що сума у 27,3 тис. грн є прогнозованою зарплатою, а не гарантованим посадовим окладом.

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Данило Гетманцев наголошує на необхідності виконання статті 61 Закону України "Про освіту", яка передбачає посадовий оклад педагога найнижчої категорії у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. За його розрахунками, у 2027 році така сума становитиме понад 28,6 тис. грн.

"Натомість сьогодні базовий оклад учителя без категорії становить 13 865 грн. А проєкт бюджету знову пропонує призупинити дію цієї законодавчої гарантії", - додав депутат.

Які оклади отримують викладачі університетів

Як зазначив Гетманцев, проблема в оплаті праці стосується не лише шкільних учителів, а й працівників вищої освіти.

Наприклад, посадовий оклад професора становить 21,7 тис. грн, тоді як асистентам нараховують 18,2 тис. грн. Нардеп звернув увагу, що різниця між сумами становить лише 19%, попри суттєву відмінність у рівні кваліфікації та відповідальності працівників.

Необхідна реформа оплати праці

Голова фінансового комітету визнав, що в умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету має залишатися сектор оборони, однак не потрібно й надалі відкладати виконання законодавчих гарантій перед працівниками освіти.

До другого читання державного бюджету на 2027 рік він пропонує передбачити 4,6 млрд грн на проведення реформи оплати праці, яку пропонує освітній комітет.

Гетманцев підкреслив, що крім додаткового фінансування, потрібно визначити чіткий графік переходу посадових окладів до норм, передбачених законом.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про мінімальну зарплату директора школи. Сума залежить безпосередньо від кількості дітей, які навчаються у закладі освіти. Наприклад, якщо не більше 300 дітей оклад директора повинен починатися з суми 18 198 грн.

Також Новини.LIVE інформували, що деякі вчителі можуть претендувати на комунальні пільги. Знижка 100% надається вчителям, які раніше працювали в закладі освіти, розташованому в сільській місцевості. Для отримання пільги обов'язкове проживання у такій місцевості після виходу на пенсію.