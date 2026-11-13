Вчителька зі школярами. Фото: УНІАН

В Україні змінили підхід до розрахунку зарплат педагогів із 1 вересня 2026 року. Зокрема відмовилися від коефіцієнтів за Єдиною тарифною сіткою. Як результат, посадові оклади вчителів зросли. Директори у закладах середньої освіти теж можуть розраховувати на підвищені доходи. Ми дізналися, які мінімальні суми вони отримають у листопаді.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами директорів у школах найближчим часом.

Реклама

Коефіцієнти для розрахунку зарплати

Питання встановлення посадових вкладів регулюється постановою Кабінету Міністрів "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" № 1078 від 31.08.2026.

Згідно з документом, потрібно використовувати базову величину, яка дорівнює середньомісячній зарплаті по Україні станом на перший квартал 2026 року, та спеціальні коефіцієнти залежно від кількості учнів у закладі освіти.

Щоб самостійно дізнатися мінімальну суму доходу, директору потрібно помножити 28 885 грн на такі показники:

Читайте також:

до 300 учнів — 0,63;

від 300 до 1000 учнів — 0,66;

понад 1000 учнів — 0,69.

"З метою запобігання зменшенню зарплати в школах під час застосування нових умов, урядом встановлено нижню межу надбавки за престижність 20%, щоб її розмір збільшився, якщо до цього вчителям платили менше", — йдеться на сайті МОН.

Мінімальна зарплата директора школи

Якщо у закладі середньої освіти навчається не більше 300 дітей станом на листопад 2026 року, то посадовий оклад директора повинен починатися з суми 18 198 грн. У другому випадку — від 300 до 1000 учнів — заробітна плата керівника зафіксується на мінімальному рівні 19 064 грн. Третя межа, затверджена для закладів освіти з кількістю учнів понад 1000 осіб, становить 19 931 грн.

Варто розуміти, що суми вказані до вирахування обов'язкових податків і зборів. Українське законодавство передбачає стягнення 18% ПДФО та 5% військового збору з доходу фізичних осіб. Тобто директор у школі отримає "на руки" менший посадовий оклад.

Водночас розмір фінансового забезпечення зростає з урахуванням додаткових надбавок і доплат. Наприклад, за вислугу років, престижність праці, педагогічне звання, сертифікацію, науковий ступінь, роботу у гірській місцевості тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яка надбавка передбачена у школах і коледжах за класне керівництво станом на 2026 рік. Залежно від класу вчителі можуть отримати 20% або 25% посадового окладу додатково. Але розмір надбавки урізають, якщо клас вважається малокомплектним.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштують послуги репетиторів восени 2026 року. Найдорожчими напрямками є предмети з НМТ і різні іноземні мови. Протягом січня-жовтня середня вартість індивідуального заняття з репетитором зросла на понад 16%.