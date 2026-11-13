Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Зарплатні реалії: які мінімальні суми передбачені для директора школи

Зарплатні реалії: які мінімальні суми передбачені для директора школи

Ua ru
13 листопада 2026 08:20
Мінімальна зарплата директора школи: яку суму гарантовано отримає в листопаді УНІАН
Вчителька зі школярами. Фото: УНІАН

В Україні змінили підхід до розрахунку зарплат педагогів із 1 вересня 2026 року. Зокрема відмовилися від коефіцієнтів за Єдиною тарифною сіткою. Як результат, посадові оклади вчителів зросли. Директори у закладах середньої освіти теж можуть розраховувати на підвищені доходи. Ми дізналися, які мінімальні суми вони отримають у листопаді.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами директорів у школах найближчим часом.

Реклама

Коефіцієнти для розрахунку зарплати

Питання встановлення посадових вкладів регулюється постановою Кабінету Міністрів "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" № 1078 від 31.08.2026.

Згідно з документом, потрібно використовувати базову величину, яка дорівнює середньомісячній зарплаті по Україні станом на перший квартал 2026 року, та спеціальні коефіцієнти залежно від кількості учнів у закладі освіти.

Щоб самостійно дізнатися мінімальну суму доходу, директору потрібно помножити 28 885 грн на такі показники:

Читайте також:
  • до 300 учнів — 0,63;
  • від 300 до 1000 учнів — 0,66;
  • понад 1000 учнів — 0,69.

"З метою запобігання зменшенню зарплати в школах під час застосування нових умов, урядом встановлено нижню межу надбавки за престижність 20%, щоб її розмір збільшився, якщо до цього вчителям платили менше", — йдеться на сайті МОН.

Мінімальна зарплата директора школи

Якщо у закладі середньої освіти навчається не більше 300 дітей станом на листопад 2026 року, то посадовий оклад директора повинен починатися з суми 18 198 грн. У другому випадку — від 300 до 1000 учнів — заробітна плата керівника зафіксується на мінімальному рівні 19 064 грн. Третя межа, затверджена для закладів освіти з кількістю учнів понад 1000 осіб, становить 19 931 грн.

Варто розуміти, що суми вказані до вирахування обов'язкових податків і зборів. Українське законодавство передбачає стягнення 18% ПДФО та 5% військового збору з доходу фізичних осіб. Тобто директор у школі отримає "на руки" менший посадовий оклад.

Водночас розмір фінансового забезпечення зростає з урахуванням додаткових надбавок і доплат. Наприклад, за вислугу років, престижність праці, педагогічне звання, сертифікацію, науковий ступінь, роботу у гірській місцевості тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яка надбавка передбачена у школах і коледжах за класне керівництво станом на 2026 рік. Залежно від класу вчителі можуть отримати 20% або 25% посадового окладу додатково. Але розмір надбавки урізають, якщо клас вважається малокомплектним.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштують послуги репетиторів восени 2026 року. Найдорожчими напрямками є предмети з НМТ і різні іноземні мови. Протягом січня-жовтня середня вартість індивідуального заняття з репетитором зросла на понад 16%.

вчителі гроші школа директор школи зарплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації