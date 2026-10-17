Репетиторка займається з дівчинкою. Фото: Magnific

Послуги репетиторів в Україні за рік подорожчали на 16,3%, а середня вартість індивідуального заняття на початку 2026 року сягнула близько 374 грн за годину. Найбільше заявок припадає на вивчення мов, однак українці також частіше цікавляться психологічною підтримкою, історією України та логопедичними заняттями. Вартість уроків залежить від предмета, досвіду викладача й міста.

Про це повідомляє The Page, передають Новини.LIVE.

Реклама

Скільки коштує година занять із репетитором

На початку 2026 року середня вартість індивідуального заняття з репетитором в Україні становить приблизно 374 грн за годину. За рік ціни зросли на 16,3%, як йдеться в дослідженні агенції раціонального маркетингу Inweb та освітньої платформи BUKI.

Розцінки відрізняються залежно від навчального предмета, кваліфікації викладача та регіону. Найдорожче обходяться заняття з дисциплін, необхідних для складання національного мультипредметного тесту (НМТ), а також із популярних іноземних мов.

Дешевше зазвичай коштують уроки з історії України, географії та заняття для учнів молодших класів.

Читайте також:

Вартість підготовки до НМТ також залежить від міста. За даними дослідження, година таких занять у середньому коштує:

у Києві — 395 грн;

в Одесі — 334 грн;

у Львові — 313 грн.

Які предмети та напрями обирають українці

Найбільшу частку заявок на додаткове навчання формують мовні заняття — на них припадає 54,3% попиту. Серед окремих дисциплін популярність мають англійська мова, математика та німецька.

Ще 31,6% заявок стосуються шкільних предметів. Водночас українці шукають викладачів не лише для навчання дітей, а й для власного професійного та особистого розвитку.

Зокрема, 25,9% заявок пов'язані з вивченням мов для роботи, переїзду або навчання за кордоном. На хобі припадає 11,8% попиту. Серед популярних занять цього напряму — вокал, гра на фортепіано та гітарі, малювання і шахи.

Інші дорослі освітні напрями та перекваліфікація формують 5,2% заявок.

Які заняття стають популярнішими у 2026 році

За результатами дослідження, структура попиту на додаткове навчання змінюється. У 2026 році зросла зацікавленість у психологічній підтримці, вивченні історії України та заняттях із логопедом.

Водночас традиційні мовні напрями, зокрема англійська, польська та німецька, втратили частину своїх позицій у структурі попиту.

Автори дослідження зазначають, що українці дедалі частіше обирають навчання не лише для школи, професійної діяльності чи підготовки до переїзду. Помітніше місце посідають заняття, пов'язані з особистими потребами, розвитком навичок і підтримкою.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким працівникам в Україні хочуть доплачувати за знання англійської мови. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Документ має врегулювати питання, пов'язані з вимогами до знання англійської та відповідною надбавкою для визначених категорій працівників.

Також Новини.LIVE писали, які зарплати отримають українські вчителі у жовтні. Педагогам підвищили оклади з 1 вересня 2026 року. Водночас зміни торкнулися не лише системи оплати праці, але й надбавок.