Репетитор занимается с девочкой. Фото: Magnific

Услуги репетиторов в Украине за год подорожали на 16,3%, а средняя стоимость индивидуального занятия в начале 2026 года достигла около 374 грн в час. Больше всего заявок приходится на изучение языков, однако украинцы также чаще интересуются психологической поддержкой, историей Украины и логопедическими занятиями. Стоимость уроков зависит от предмета, опыта преподавателя и города.

Об этом сообщает The Page, передают Новини.LIVE.

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Сколько стоит час занятий с репетитором

В начале 2026 года средняя стоимость индивидуального занятия с репетитором в Украине составляет примерно 374 грн в час. За год цены выросли на 16,3%, как говорится в исследовании агентства рационального маркетинга Inweb и образовательной платформы BUKI.

Цены варьируются в зависимости от учебного предмета, квалификации преподавателя и региона. Дороже всего обходятся занятия по дисциплинам, необходимым для сдачи национального мультипредметного теста (НМТ), а также по популярным иностранным языкам.

Дешевле обычно обходятся уроки по истории Украины, географии и занятия для учеников младших классов.

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Стоимость подготовки к НМТ также зависит от города. По данным исследования, час таких занятий в среднем стоит:

в Киеве — 395 грн;

в Одессе — 334 грн;

во Львове — 313 грн.

Какие предметы и направления выбирают украинцы

Наибольшую долю заявок на дополнительное обучение составляют языковые занятия — на них приходится 54,3% спроса. Среди отдельных дисциплин популярностью пользуются английский язык, математика и немецкий.

Еще 31,6% заявок касаются школьных предметов. При этом украинцы ищут преподавателей не только для обучения детей, но и для собственного профессионального и личного развития.

В частности, 25,9% заявок связаны с изучением языков для работы, переезда или обучения за рубежом. На хобби приходится 11,8% спроса. Среди популярных занятий этого направления — вокал, игра на фортепиано и гитаре, рисование и шахматы.

Другие направления образования для взрослых и переквалификация составляют 5,2% заявок.

Какие занятия станут более популярными в 2026 году

По результатам исследования, структура спроса на дополнительное обучение меняется. В 2026 году вырос интерес к психологической поддержке, изучению истории Украины и занятиям с логопедом.

В то же время традиционные языковые направления, в частности английский, польский и немецкий, утратили часть своих позиций в структуре спроса.

Авторы исследования отмечают, что украинцы все чаще выбирают обучение не только для школы, профессиональной деятельности или подготовки к переезду. Более заметное место занимают занятия, связанные с личными потребностями, развитием навыков и поддержкой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым работникам в Украине хотят выплачивать надбавку за знание английского языка. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Документ призван урегулировать вопросы, связанные с требованиями к знанию английского языка и соответствующей надбавкой для определенных категорий работников.

Также Новини.LIVE писали, какие зарплаты получат украинские учителя в октябре. Педагогам повысили оклады с 1 сентября 2026 года. При этом изменения коснулись не только системы оплаты труда, но и надбавок.