Надбавка за знание английского языка: что предлагают изменить в Кабмине

Девушка за ноутбуком. Фото: УНИАН

Знание английского языка для отдельных должностей может иметь не только профессиональное, но и финансовое значение. Кабинет министров направил в Верховную Раду законопроект, который призван устранить неопределенность в отношении выплат за владение языком. Кроме того, правительство предлагает более четко определить, для каких государственных должностей знание английского языка должно быть обязательным при выполнении служебных задач.

Сайт Новини.LIVE выяснял суммы надбавок и требования к владеющим иностранным языком специалистам.

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В Раде зарегистрировали законопроект

Кабинет Министров 28 сентября 2026 года зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 16107 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении английского языка в Украине" относительно устранения правовой неопределенности в вопросе установления надбавки за владение английским языком". Документ призван урегулировать вопросы, связанные с требованиями к знанию английского языка и соответствующей надбавкой для определенных категорий работников.

Какова сумма надбавок

Одно из предложений касается сроков вступления в силу двух связанных между собой норм.

Речь идет о:

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обязанность владеть английским языком для определенных законом категорий лиц;

установление надбавки за владение английским языком на уровне не ниже B2 по шкале CEFR.

Правительство предлагает синхронизировать момент, когда для соответствующих категорий начинает действовать требование о владении английским языком, с возможностью получать предусмотренную законом надбавку. Действующий закон уже предусматривает надбавку в размере 10% от должностного оклада за владение английским языком на уровне не ниже B2 для определенных им должностей.

Кто будет определять, где нужен английский

Еще одно важное изменение касается государственной службы. Законопроект предлагает предоставить Кабмину полномочия определять должностные обязанности, задачи и функции, при выполнении которых обязательно требуется использование английского языка.

В то же время конкретный перечень должностей государственной службы, за которыми закреплены такие обязанности, предлагается отнести к полномочиям руководителя государственной службы в соответствующем государственном органе.Таким образом, требование о владении английским языком должно быть связано не просто с названием должности, а с конкретными служебными задачами и функциями.

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