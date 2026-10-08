Надбавка за знання англійської: що пропонують змінити у Кабміні

Дівчина за ноутбуком. Фото: УНІАН

Знання англійської для окремих посад може мати не лише професійне, а й фінансове значення. Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який має прибрати невизначеність навколо виплат за володіння мовою. Окремо уряд пропонує чіткіше визначити, для яких державних посад англійська має бути обов'язковою під час виконання службових завдань.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про суми доплат та вимоги до знавців іноземної мови.

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У Раді зареєстрували законопроєкт

Кабінет Міністрів 28 вересня 2026 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 16107 "Про внесення змін до Закону України "Про застосування англійської мови в Україні" щодо усунення правової невизначеності стосовно встановлення надбавки за володіння англійською мовою". Документ має врегулювати питання, пов'язані з вимогами до знання англійської та відповідною надбавкою для визначених категорій працівників.

Яка сума надбавок

Одна з пропозицій стосується строків набрання чинності двома пов’язаними нормами.

Йдеться про:

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обов'язок володіти англійською мовою для визначених законом категорій осіб;

встановлення надбавки за володіння англійською на рівні не нижче B2 за шкалою CEFR.

Уряд пропонує синхронізувати момент, коли для відповідних категорій починає діяти вимога щодо англійської із можливістю отримувати передбачену законом надбавку. Чинний закон уже передбачає надбавку у розмірі 10% посадового окладу за володіння англійською на рівні не нижче B2 для визначених ним посад.

Хто визначатиме, де англійська потрібна

Інша важлива зміна стосується державної служби. Законопроєкт пропонує надати Кабміну повноваження визначати посадові обов'язки, завдання та функції, під час виконання яких обов'язково потрібно використовувати англійську мову.

Водночас конкретний перелік посад державної служби, за якими закріплені такі обов'язки, пропонується віднести до повноважень керівника державної служби у відповідному державному органі.Тож вимога щодо англійської має бути пов'язана не просто з назвою посади, а з конкретними службовими завданнями та функціями.

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