Учительница со школьниками. Фото: УНИАН

В Украине изменили подход к расчету зарплат педагогов с 1 сентября 2026 года. В частности отказались от коэффициентов по Единой тарифной сетке. В результате должностные оклады учителей выросли. Директора средних учебных заведений тоже могут рассчитывать на повышение доходов. Мы узнали, какие минимальные суммы они получат в ноябре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами директоров школ в ближайшее время.

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Коэффициенты для расчета зарплаты

Вопрос установления должностных окладов регулируется постановлением Кабинета Министров "Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников" № 1078 от 31.08.2026.

Согласно документу, необходимо использовать базовую величину, равную среднемесячной зарплате по Украине по состоянию на первый квартал 2026 года, и специальные коэффициенты в зависимости от количества учеников в заведении.

Чтобы самостоятельно рассчитать минимальную сумму дохода, директору необходимо умножить 28 885 грн на такие показатели:

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до 300 учащихся — 0,63;

от 300 до 1000 учащихся — 0,66;

свыше 1000 учащихся — 0,69.

"С целью предотвращения снижения зарплаты в школах при введении новых условий правительством установлен нижний предел надбавки за престижность в размере 20%, чтобы ее размер увеличился, если до этого учителям платили меньше", — говорится на сайте МОН.

Минимальная зарплата директора школы

Если в среднем учебном заведении по состоянию на ноябрь 2026 года обучается не более 300 детей, то должностной оклад директора должен начинаться с суммы 18 198 грн. Во втором случае — от 300 до 1000 учеников — заработная плата руководителя будет зафиксирована на минимальном уровне 19 064 грн. Третий порог, утвержденный для заведений с количеством учащихся свыше 1000 человек, составляет 19 931 грн.

Следует понимать, что указанные суммы не включают обязательные налоги и сборы. Украинское законодательство предусматривает удержание 18% НДФЛ и 5% военного сбора с дохода физических лиц. То есть директор школы получит "на руки" меньший должностной оклад.

В то же время размер финансового обеспечения увеличивается с учетом дополнительных надбавок и доплат. Например, за выслугу лет, престижность труда, педагогическое звание, сертификацию, ученую степень, работу в горной местности и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какая надбавка предусмотрена в школах и колледжах за классную работу по состоянию на 2026 год. В зависимости от класса учителя могут получить 20% или 25% должностного оклада дополнительно. Но размер надбавки сокращают, если класс считается малокомплектным.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят услуги репетиторов осенью 2026 года. Самыми дорогими направлениями являются предметы из НМТ и различные иностранные языки. В течение января-октября средняя стоимость индивидуального занятия с репетитором выросла более чем на 16%.