Дети за школьными партами. Фото: УНИАН

Украинское законодательство предусмотрело множество надбавок для учителей, ведь зарплатные реалии педагогических сотрудников не впечатляют. Благодаря дополнительным выплатам должностные оклады растут, а оснований для перерасчета финансового обеспечения хватает. Мы выяснили, кто из учителей может рассчитывать на надбавку в размере от 5% до 20% по состоянию на ноябрь 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 1391.

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Надбавки учителям за заведование

Все действующие надбавки перечислены в постановлении правительства от 28 декабря 2021 года "Некоторые вопросы установления повышений должностных окладов (ставок заработной платы) и доплат за отдельные виды педагогической деятельности в государственных и коммунальных учебных заведениях и учреждениях образования".

Среди большого количества оснований, по которым назначаются дополнительные выплаты, стоит выделить доплаты за руководство. По состоянию на ноябрь 2026 года украинским учителям утверждаются такие надбавки к должностному окладу:

10-15% — за учебные (учебно-методические) кабинеты, лаборатории, ресурсные комнаты, спортивные залы, учебно-практические центры;

15-20% — за мастерские и кабинеты информатики;

25% — за структурные подразделения (руководящим или педагогическим работникам, если в штате отсутствует заведующий таким подразделением);

15-20% — за мастерские и паспортизированные музеи в учреждениях внешкольного образования;

10-15% — за учебные кабинеты, лаборатории, уголки живой природы, теплицы, зимние сады и пр. в учреждениях внешкольного образования;

10% — за заочные отделения, учебно-консультативные пункты (если в учреждении организованы вечерняя и очная формы обучения);

5-15% — за библиотеки и работу с фондом учебников, если нет соответствующего штатного сотрудника.

Также предусмотрена надбавка в размере 10-15% за обслуживание компьютерной техники (в учебных заведениях, где созданы кабинеты информатики). Окончательный процент доплаты устанавливает руководитель, то есть директор школы, а базой расчета является должностной оклад.

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Минимальные зарплаты учителей в Украине

Ранее мы рассказывали, что с 1 сентября 2026 года зарплаты педагогов выросли, поскольку изменился механизм расчета. Вместо Единой тарифной сетки теперь используют базовую величину 28 885 грн и коэффициенты по квалификационным категориям.

По состоянию на ноябрь минимальные должностные оклады учителей находятся на таком уровне:

для специалиста без категории — 13 865 грн (28 885 х 0,48);

для специалиста второй категории — 14 154 грн (28 885 × 0,49);

для специалиста первой категории — 14 731 грн (28 885 × 0,51);

для специалиста высшей категории — 15 020 грн (28 885 × 0,52).

Суммы указаны до удержания обязательных налогов, а именно 18% НДФЛ и 5% военного сбора. "На руки" педагогические работники получают меньше, однако их финансовое обеспечение увеличивается благодаря большому количеству надбавок и доплат (за выслугу лет, престижность труда, работу в неблагоприятных условиях и др.).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что педагогическим сотрудникам полагается надбавка в размере 20-25% за классное руководство в ноябре 2026 года. Размер дополнительного финансового обеспечения устанавливается с учетом конкретных факторов, например, типа учебного заведения и конкретного класса.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из учителей предусмотрены коммунальные льготы в 2026 году. Освобождение от оплаты за свет, газ и жилье имеют педагоги, которые работают или работали до выхода на пенсию в горных населенных пунктах. Необходимо иметь не менее трех лет профессионального стажа.