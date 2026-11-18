Діти за шкільними партами. Фото: УНІАН

Українське законодавство передбачило багато надбавок учителям, адже зарплатні реалії педагогічних працівників не вражають. Завдяки додатковим сумам посадові оклади зростають, а підстав для перерахунку фінансового забезпечення вистачає. Ми дізналися, хто з учителів може розраховувати на надбавку в розмірі від 5% до 20% станом на листопад 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів № 1391.

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Надбавки вчителям за завідування

Всі чинні надбавки перелічені в постанові уряду від 28 грудня 2021 року "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти".

Серед великої кількості підстав, за якими призначаються додаткові гроші, варто виділити доплати за завідування. Станом на листопад 2026 року українським вчителям затверджують такі надбавки до посадового окладу:

10-15% — за навчальні (навчально-методичні) кабінети, лабораторії, ресурсні кімнати, спортивні зали, навчально-практичні центри;

15-20% — за майстерні та кабінети інформатики;

25% — за структурні підрозділи (керівним або педагогічним працівникам, якщо у штаті відсутній завідувач такого підрозділу);

15-20% — за майстерні та паспортизовані музеї у закладах позашкільної освіти;

10-15% — за навчальні кабінети, лабораторії, куточки живої природи, теплиці, зимові сади тощо у закладах позашкільної освіти;

10% — за заочні відділення, навчально-консультативні пункти (якщо у закладі організували вечірню та очну форми здобуття освіти);

5-15% — за бібліотеки і роботу з фондом підручників, якщо немає відповідного штатного працівника.

Також передбачена надбавка в розмірі 10-15% за обслуговування комп’ютерної техніки (в закладах освіти, де створені кабінети інформатики). Остаточний відсоток доплати встановлює керівник, тобто директор школи, а базою розрахунку є посадовий оклад.

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Мінімальні зарплати вчителів в Україні

Раніше ми розповідали, що з 1 вересня 2026 року зарплати освітян виросли, оскільки змінився механізм розрахунку. Замість Єдиної тарифної сітки тепер використовують базову величину 28 885 грн і коефіцієнти за кваліфікаційними категоріями.

Станом на листопад мінімальні посадові оклади вчителів перебувають на такому рівні:

для спеціаліста без категорії — 13 865 грн (28 885 х 0,48);

для спеціаліста другої категорії — 14 154 грн (28 885 х 0,49);

для спеціаліста першої категорії — 14 731 грн (28 885 х 0,51);

для спеціаліста вищої категорії — 15 020 грн (28 885 х 0,52).

Суми вказані до стягнення обов’язкових податків, а саме 18% ПДФО та 5% військового збору. "На руки" педагогічні працівники отримують менше, проте їх фінансове забезпечення зростає завдяки великій кількості надбавок і доплат (за вислугу років, престижність праці, роботу в несприятливих умовах та ін.).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що педагогічним працівникам належить надбавка 20-25% за класне керівництво у листопаді 2026 року. Розмір додаткового фінансового забезпечення встановлюють з урахуванням конкретних чинників, зокрема типу закладу освіти і конкретного класу.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з учителів передбачили комунальні пільги у 2026 році. Звільнення від плати за світло, газ і проживання мають педагоги, які працюють або працювали до виходу на пенсію в гірських населених пунктах. Потрібно мати щонайменше три роки професійного стажу.