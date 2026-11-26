Вихователька з дітьми. Фото: кадр з відео YouTube/ТРК Рудана

Вже на початку 2027 року може змінитися рівень оплати праці педагогів, які працюють у закладах дошкільної освіти. З 1 січня більшість громад планують запровадити нову систему нарахування заробітної плати, яка передбачає вищі посадові оклади та надбавки. В результаті середній заробіток працівників дитсадків може зрости до 25 000 гривень.

Про це у коментарі "РБК-Україна" повідомила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова, передають Новини.LIVE.

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Коли запровадять нову систему оплати праці

За словами Анастасії Коновалової, близько 400 громад уже запровадили нову систему оплати праці для педагогів, а ще приблизно 800 планують зробити це з 1 січня 2027 року.

Вчителів перевели на аналогічну систему оплати праці ще з 1 вересня, а після цього Міністерство освіти і науки рекомендувало запровадити такі зміни також у закладах дошкільної та професійної освіти.

Водночас запропоновані зміни не є абсолютною гарантією збільшення зарплат, оскільки рішення щодо переходу дитячих садків на нову систему ухвалюють самі громади. Це пов'язано з тим, що зарплати вихователям фінансують із місцевих бюджетів.

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Наразі Міністерство освіти і науки проводить із місцевою владою відповідну роботу та закликає визнати підвищення зарплат педагогам одним із пріоритетних напрямків на 2027 рік.

Як можуть змінитися зарплати вихователів

Анастасія Коновалова зазначила, що раніше посадові оклади вихователів у дитячих садках не дотягували навіть до рівня мінімальної заробітної плати. Також суттєвого збільшення заробітку не забезпечували надбавки за додаткову роботу на інші посадові обов'язки. У результаті педагоги дошкільної освіти з урахуванням всіх доплат отримували дохід на рівні мінімальної зарплати.

Перехід на нову систему оплати праці має забезпечити гідні виплати вихователям. В середньому заробітна плата педагогів може зрости до 21 000-25 000 гривень.

"За розрахунками МОН, середня зарплата педагогів дошкілля з досвідом може сягнути 21-25 тисяч гривень", — заявила Коновалова.

Зарплати вчителів теж можуть зрости

Як ми повідомляли раніше, з у 2027 році в Україні планують підвищити зарплати вчителям. За попередніми розрахунками уряду, середня заробітна плата досвідченого вчителя зросте на 10% — з 24,8 до 27,3 тис. грн. Однак це лише прогнозована сума, а не гарантований посадовий оклад.

Разом з тим, якщо взяти суму 27,3 тис. грн як орієнтир, рівень оплати праці освітян може збільшитися на 65% порівняно з 2025 роком.

На що ще варто звернути увагу

Також Новини.LIVE інформували, що деякі вчителі можуть претендувати на допдати. Додаткові гроші до посадових окладів передбачені за завідування. Оплата праці у таких випадках може зрости на 10-20%.

Крім того, ми писали, що для вчителів передбачені пільги. Педагоги, які працювали у сільській місцевості та вийшли на пенсію, можуть отримувати 100% знижки на комунальні послуги. Компенсація надається в межах норм споживання.