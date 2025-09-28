Курс евро может неожиданно вырасти — к чему готовиться украинцам в октябре

Восходящий тренд для валюты — что будет с курсом евро в октябре
Украинцы проверяют актуальные курсы валют перед покупкой долларов и евро, чтобы осуществить обменную операцию с максимальной выгодой. Поэтому нашим гражданам не помешает узнать, чего ожидать от стоимости евро в ближайшее время, учитывая его планомерное подорожание с весны 2025 года.
Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE экономист Даниил Монин.
Что будет с курсом евро в октябре
В течение сентября официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 48,13-48,80 грн/евро. Начиная со второй половины месяца, показатели пошли вверх, поэтому украинцев интересует вопрос, сохранится ли восходящий тренд в октябре.
В противовес курсу доллара, который формирует Национальный банк благодаря политике управляемой гибкости, стоимость евро зависит от соотношения в главной валютной паре. Несколько недель подряд мировое сообщество наблюдало за колебаниями в пределах 1,16-1,19 долл./евро, то есть укреплением или ослаблением валюты.
Даниил Монин отметил, что прогнозы на октябрь должны учитывать неопределенность со ставками Федеральной резервной системы США. На заседании 17 сентября ФРС снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов — впервые с декабря 2024 года. До конца 2025-го возможны еще два аналогичных изменения.
"Реакция рынков на снижение ставки ФРС показала укрепление евро к доллару. Кроме того, планируется еще два аналогичных решения до конца 2025 года. Соответственно курс продолжит колебаться в диапазоне 1,16-1,19 в октябре", — уточнил Даниил Монин.
Как результат, официальный курс евро может немного вырасти, зафиксировавшись в пределах 48,50-49,50 грн/евро. Поэтому украинцам, которые планируют покупать валюту в октябре, лучше сделать это раньше, пока евро не подорожало.
От каких купюр евро надо избавиться
Ранее мы рассказывали, какие европейские банкноты не стоит хранить и накапливать. Можно выделить три основные категории таких купюр:
- фальсификат;
- номинал 500 евро;
- деньги с красивым серийным номером.
Наличность с признаками подделки сразу изымают в финансовых учреждениях без возмещения стоимости. Купюры номиналом 500 евро давно прекратили печатать, хотя они остались действительным платежным средством (часто эти банкноты отказываются обменивать или использовать в расчетных операциях).
Что касается серийного номера, то этот признак значительно привлекает коллекционеров, которые готовы заплатить за редкую купюру дороже ее номинальной стоимости. Лучше превратить бумажный экземпляр в инвестиционный актив, чем просто держать в сбережениях.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, официальный курс евро в Украине может достичь показателя 55 грн в 2026 году. Это случится при условии усиления европейской валюты в паре с долларом до 1,2 долл./евро вместо приближения к паритету.
Также мы писали, что самым большим номиналом европейской валюты является купюра 500 евро. Однако его не включили во вторую серию банкнот, полностью отказавшись от печати для уменьшения уровня фальсификации.
