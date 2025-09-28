Курс евро может неожиданно вырасти — к чему готовиться украинцам в октябре

Купюры евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы проверяют актуальные курсы валют перед покупкой долларов и евро, чтобы осуществить обменную операцию с максимальной выгодой. Поэтому нашим гражданам не помешает узнать, чего ожидать от стоимости евро в ближайшее время, учитывая его планомерное подорожание с весны 2025 года.

Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE экономист Даниил Монин.

Что будет с курсом евро в октябре

В течение сентября официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 48,13-48,80 грн/евро. Начиная со второй половины месяца, показатели пошли вверх, поэтому украинцев интересует вопрос, сохранится ли восходящий тренд в октябре.

В противовес курсу доллара, который формирует Национальный банк благодаря политике управляемой гибкости, стоимость евро зависит от соотношения в главной валютной паре. Несколько недель подряд мировое сообщество наблюдало за колебаниями в пределах 1,16-1,19 долл./евро, то есть укреплением или ослаблением валюты.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Даниил Монин отметил, что прогнозы на октябрь должны учитывать неопределенность со ставками Федеральной резервной системы США. На заседании 17 сентября ФРС снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов — впервые с декабря 2024 года. До конца 2025-го возможны еще два аналогичных изменения.

"Реакция рынков на снижение ставки ФРС показала укрепление евро к доллару. Кроме того, планируется еще два аналогичных решения до конца 2025 года. Соответственно курс продолжит колебаться в диапазоне 1,16-1,19 в октябре", — уточнил Даниил Монин.

Как результат, официальный курс евро может немного вырасти, зафиксировавшись в пределах 48,50-49,50 грн/евро. Поэтому украинцам, которые планируют покупать валюту в октябре, лучше сделать это раньше, пока евро не подорожало.

От каких купюр евро надо избавиться

Ранее мы рассказывали, какие европейские банкноты не стоит хранить и накапливать. Можно выделить три основные категории таких купюр:

фальсификат;

номинал 500 евро;

деньги с красивым серийным номером.

Наличность с признаками подделки сразу изымают в финансовых учреждениях без возмещения стоимости. Купюры номиналом 500 евро давно прекратили печатать, хотя они остались действительным платежным средством (часто эти банкноты отказываются обменивать или использовать в расчетных операциях).

Что касается серийного номера, то этот признак значительно привлекает коллекционеров, которые готовы заплатить за редкую купюру дороже ее номинальной стоимости. Лучше превратить бумажный экземпляр в инвестиционный актив, чем просто держать в сбережениях.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, официальный курс евро в Украине может достичь показателя 55 грн в 2026 году. Это случится при условии усиления европейской валюты в паре с долларом до 1,2 долл./евро вместо приближения к паритету.

Также мы писали, что самым большим номиналом европейской валюты является купюра 500 евро. Однако его не включили во вторую серию банкнот, полностью отказавшись от печати для уменьшения уровня фальсификации.