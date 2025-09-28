Курс євро може неочікувано зрости — до чого готуватися українцям у жовтні

Купюри євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці перевіряють актуальні курси валют перед купівлею доларів і євро, аби здійснити обмінну операцію з максимальною вигодою. Тож нашим громадянам не завадить дізнатися, чого очікувати від вартості євро найближчим часом, враховуючи його планомірне дорожчання з весни 2025 року.

Про це розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE економіст Данило Монін.

Реклама

Читайте також:

Що буде з курсом євро в жовтні

Упродовж вересня офіційний курс гривні до євро коливався в діапазоні 48,13-48,80 грн/євро. Починаючи з другої половини місяця, показники пішли вгору, тож українців цікавить питання, чи збережеться висхідний тренд у жовтні.

На противагу курсу долара, який формує Національний банк завдяки політиці керованої гнучкості, вартість євро залежить від співвідношення у головній валютній парі. Кілька тижнів поспіль світова спільнота спостерігала за коливаннями в межах 1,16-1,19 дол./євро, тобто зміцненням або послабленням валюти.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Данило Монін зауважив, що прогнози на жовтень повинні враховувати невизначеність зі ставками Федеральної резервної системи США. На засіданні 17 вересня ФРС знизила ключову ставку на 25 базисних пунктів — вперше з грудня 2024 року. До кінця 2025-го можливі ще дві аналогічні зміни.

"Реакція ринків на зниження ставки ФРС показала зміцнення євро до долара. Крім того, планується ще два аналогічні рішення до кінця 2025 року. Відповідно курс продовжить коливатися в діапазоні 1,16-1,19 у жовтні", — уточнив Данило Монін.

Як результат, офіційний курс євро може трохи зрости, зафіксувавшись в межах 48,50-49,50 грн/євро. Тож українцям, які планують купувати валюту в жовтні, краще зробити це раніше, поки євро не подорожчало.

Яких купюр євро треба позбутися

Раніше ми розповідали, які європейські банкноти не варто зберігати й накопичувати. Можна виділити три основні категорії таких купюр:

фальсифікат;

номінал 500 євро;

гроші з красивим серійним номером.

Готівку з ознаками підроблення одразу вилучають у фінансових установах без відшкодування вартості. Купюри номіналом 500 євро давно припинили друкувати, хоча вони залишилися дійсним платіжним засобом (часто ці банкноти відмовляються обмінювати чи використовувати в розрахункових операціях).

Щодо серійного номера, то ця ознака значно приваблює колекціонерів, які готові заплатити за рідкісну купюру дорожче її номінальної вартості. Краще перетворити паперовий екземпляр на інвестиційний актив, ніж просто тримати в заощадженнях.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, офіційний курс євро в Україні може досягти показника 55 грн у 2026 році. Це трапиться за умови посилення європейської валюти в парі з доларом до 1,2 дол./євро замість наближення до паритету.

Також ми писали, що найбільшим номіналом європейської валюти є купюра 500 євро. Проте його не включили в другу серію банкнот, повністю відмовившись від друку задля зменшення рівня фальсифікації.