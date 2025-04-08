Государственные выплаты для ВПЛ в 2025 году — кому и почему придется вернуть полученное

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут быть обязаны вернуть часть полученных государственных выплат, если будет установлено, что они получили помощь безосновательно. Это касается тех, кто получал выплаты неправомерно.

О том, кто из переселенцев будет возвращать деньги государству в 2025 году, объяснили на сайте Правительственного контактного центра.

Реклама

Читайте также:

Почему некоторым ВПЛ нужно вернуть деньги государству

Если переселенец возвращается домой и через приложение "Дія" сообщает об изменении места пребывания, социальные службы могут с некоторым опозданием прекратить выплаты. В таких случаях человека просят вернуть полученные средства. Также возвращать деньги необходимо, если:

Переселенец снялся с учета как ВПЛ, но выплаты продолжали поступать. Доход семьи превысил установленный лимит, но об этом не было сообщено вовремя (в течение 14 дней). Переселенец не покидал зону боевых действий или оккупированную территорию, но все же получил помощь.

В таких случаях человек получит официальное уведомление и будет иметь время вернуть средства добровольно. Если это не будет сделано, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее мы писали, что в 2025 году некоторым украинцам не будут начислять надбавки к пенсии. Такое решение принял Кабинет Министров Украины, изменив порядок выплат для людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Также мы рассказывали, что когда на карте в течение определенного периода не проводятся финансовые операции, банк может приостановить начисление пенсии. Такая остановка касается не только внутренне перемещенных лиц, которые обязаны проходить идентификацию, но и всех пенсионеров, включая тех, кто постоянно проживает в Украине.