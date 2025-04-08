Государственные выплаты для ВПЛ в 2025 году — кому и почему придется вернуть полученное

Выплаты ВПЛ — кто обязан вернуть деньги в 2025 году
В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут быть обязаны вернуть часть полученных государственных выплат, если будет установлено, что они получили помощь безосновательно. Это касается тех, кто получал выплаты неправомерно.
О том, кто из переселенцев будет возвращать деньги государству в 2025 году, объяснили на сайте Правительственного контактного центра.
Почему некоторым ВПЛ нужно вернуть деньги государству
Если переселенец возвращается домой и через приложение "Дія" сообщает об изменении места пребывания, социальные службы могут с некоторым опозданием прекратить выплаты. В таких случаях человека просят вернуть полученные средства. Также возвращать деньги необходимо, если:
- Переселенец снялся с учета как ВПЛ, но выплаты продолжали поступать.
- Доход семьи превысил установленный лимит, но об этом не было сообщено вовремя (в течение 14 дней).
- Переселенец не покидал зону боевых действий или оккупированную территорию, но все же получил помощь.
В таких случаях человек получит официальное уведомление и будет иметь время вернуть средства добровольно. Если это не будет сделано, вопрос будет решаться в судебном порядке.
Ранее мы писали, что в 2025 году некоторым украинцам не будут начислять надбавки к пенсии. Такое решение принял Кабинет Министров Украины, изменив порядок выплат для людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Также мы рассказывали, что когда на карте в течение определенного периода не проводятся финансовые операции, банк может приостановить начисление пенсии. Такая остановка касается не только внутренне перемещенных лиц, которые обязаны проходить идентификацию, но и всех пенсионеров, включая тех, кто постоянно проживает в Украине.
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