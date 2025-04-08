Державні виплати для ВПО у 2025 році — кому і чому доведеться повернути отримане

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

В Україні внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть зобов'язати повернути частину отриманих державних виплат, якщо буде встановлено, що вони отримали допомогу безпідставно. Це стосується тих, хто отримував виплати неправомірно.

Про те, хто з переселенців повертатиме гроші державі у 2025 році, пояснили на сайті Урядового контактового центру.

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Чому деяким ВПО потрібно повернути гроші державі

Якщо переселенець повертається додому і через застосунок "Дія" повідомляє про зміну місця перебування, соціальні служби можуть з деяким запізненням припинити виплати. У таких випадках людину просять повернути отримані кошти. Також повертати гроші необхідно, якщо:

Переселенець знявся з обліку як ВПО, але виплати продовжували надходити. Дохід родини перевищив встановлений ліміт, але про це не було повідомлено вчасно (протягом 14 днів). Переселенець не покидав зону бойових дій або окуповану територію, але все ж отримав допомогу.

В таких випадках людина отримає офіційне повідомлення і матиме час повернути кошти добровільно. Якщо це не буде зроблено, питання вирішуватиметься в судовому порядку.

Раніше ми писали, що у 2025 році деяким українцям не будуть нараховувати надбавки до пенсії. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, змінивши порядок виплат для людей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Також ми розповідали, що коли на картці протягом певного періоду не проводяться фінансові операції, банк може призупинити нарахування пенсії. Така зупинка стосується не тільки внутрішньо переміщених осіб, які зобов’язані проходити ідентифікацію, але й усіх пенсіонерів, включаючи тих, хто постійно проживає в Україні.