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Тюрьма вместо штрафов — за какие нарушения ФЛП могут посадить

26 января 2025 15:56
Елизавета Супивская - редактор
Уголовное наказание для ФЛП – когда грозит тюрьма
Предприниматели. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Физическим лицам-предпринимателям грозит не только административная ответственность за определенные нарушения, но и уголовная. Жестких последствий следует ожидать в случае несоблюдения норм УКУ, например, за подделку документов или незаконное изготовление подакцизных товаров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что ФЛП в Украине грозит тюрьма.

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Почему ФЛП могут посадить

Чтобы довести дело до уголовного производства и реального тюремного срока, необходимо очень серьезно провиниться. Согласно статье 204 Уголовного кодекса, на 3-5 лет могут посадить предпринимателей, которые занимались неправомерным изготовлением этилового спирта, алкогольных напитков, табака и других подакцизных товаров.

В случае подделки документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица или ФЛП, внесения заведомо ложных сведений и т.д. грозит заключение на срок до 5 лет. Приговор могут заменить пробационным надзором на аналогичный срок или штрафной санкцией в размере от 85 000 до 136 000 грн.

"Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием своего положения, наказываются штрафом или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до 3 лет или без него", — говорится в статье 205-1 УКУ.

За противоправное завладение имуществом предприятия (долями, акциями, паями учредителей/участников/акционеров/членов путем использования поддельных или похищенных документов) ФЛП могут посадить на 2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью.

Большинство нарушений ФЛП влекут за собой неуголовную ответственность. Предпринимателей лишь штрафуют на большие суммы за несоблюдение законодательства. Среди крупных санкций такие:

  • неоформление работников — 80 000 грн за одного человека (повторное нарушение в течение года — 240 000 грн);
  • ведение предпринимательской деятельности без открытия ФЛП — от 17 000 до 34 000 грн с конфискацией изготовленной продукции;
  • получение доходов в крупных размерах от ведения неправомерной деятельности — до 85 000 грн.

За работу без установки платежного терминала, несвоевременную подачу отчетности, просрочку налогов и другие незначительные нарушения представители бизнеса платят небольшие штрафы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП могут оштрафовать на крупные суммы за уклонение от уплаты налоговой нагрузки. Немалые финансовые санкции придется заплатить в случае неоформления трудовых отношений с сотрудниками.

Также мы писали, что физические лица и предприниматели должны подать до 1 мая декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2024 год. Это необходимо для начисления НДФЛ и военного сбора. Объектами налогообложения являются почти все доходы, полученные в течение отчетного периода (года).

ФЛП налоги тюрьма штрафы предприниматели

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