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Встигнути до 1 травня — який документ треба надати податковій

24 січня 2025 11:02
Єлизавета Супівська - редактор
Декларація про майно і доходи 2025 – хто має подати до 1 травня
Робота за ноутбуком. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

До 1 травня 2025 року триватиме деклараційна кампанія для фізичних осіб та ФОПів. Українці повинні відзвітувати перед контролюючим органом про одержані протягом 2024 року доходи та обов’язково заплатити податки в державний бюджет.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що потрібно вказати в декларації та хто має подавати звітність.

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Які доходи обов'язково треба декларувати

Згідно з розділом IV Податкового кодексу, об’єктами оподаткування є:

  • доходи, з який не утримували податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) під час нарахування;
  • доходи, отримані від особи, яка не є податковим агентом (наприклад, кошти від здачі житла оренду, продажу майна, реалізації власної сільськогосподарської продукції фізичним особам тощо);
  • спадок або подарунок від людини, яка не вважається найближчим членом родини;
  • доходи від продажу інвестиційних активів;
  • іноземні доходи;
  • додаткове благо, наприклад, анульований борг/кредит, якщо його сума не перевищила 25% мінімальної річної зарплати на початок звітного року (21 300 грн).

Коли йдеться про податкових агентів, це організації, юридичні особи, фонди, страхові компанії, банки, роботодавці тощо, які самостійно утримують і сплачують податки з доходів громадян. Відповідно подавати декларацію повторно не треба.

Українці повинні відзвітувати до 1 травня 2025 року за доходи і майно, що надійшли протягом 2024 року. А заплатити податкове зобов’язання необхідно до 1 серпня. Протермінування загрожує штрафною санкцією — 340 грн. У разі повторного порушення сума збільшується до 1 020 грн.

Хто може не декларувати доходи

Деякі категорії громадян звільнені від деклараційної кампанії. Пільги поширюються на такі доходи:

  • які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно зі статтею 165 ПКУ;
  • отримані виключно від податкових агентів;
  • зароблені шляхом здійснення операцій продажу (обміну) майна, дарування тощо, якщо кошти оподатковується за нульовою ставкою;
  • спадщину з нульовою ставкою податку.

Плюс українці, кому виплатили міжнародну грошову допомогу під час війни, повинні задекларувати ці кошти як іноземні доходи, але не мають сплачувати з них ПДФО та військовий збір. Достатньо вказати у звітності факт отримання фінансової підтримки.

Нагадаємо, у 2025 році декларацію про майновий стан і доходи також повинні подати посадові особи. Вони звітують щорічно до 1 квітня та вказують наявність матеріальних благ, наприклад, нерухомості, транспортних засобів тощо. Навіть виграші в лотерею треба задекларувати.

Також ми писали, що ФОПи повинні подати ліквідаційний звіт після припинення господарської діяльності. Терміни звітування перед податковою відрізняються для представників різних груп спрощеної системи. Відсутність декларації загрожує штрафними санкціями.

декларація ФОП податки доходи підприємці

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