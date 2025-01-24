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Успеть до 1 мая — какой документ нужно предоставить налоговой

24 января 2025 11:02
Елизавета Супивская - редактор
Декларация об имуществе и доходах 2025 – кто должен подать до 1 мая
Работа за ноутбуком. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

До 1 мая 2025 года продлится декларационная кампания для физических лиц и ФЛП. Украинцы должны отчитаться перед контролирующим органом о полученных в течение 2024 года доходах и обязательно заплатить налоги в государственный бюджет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно указать в декларации и кто должен подавать отчетность.

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Какие доходы обязательно надо декларировать

Согласно разделу IV Налогового кодекса, объектами налогообложения являются:

  • доходы, с которых не удерживали налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при начислении;
  • доходы, полученные от лица, не являющегося налоговым агентом (например, средства от сдачи жилья в аренду, продажи имущества, реализации собственной сельскохозяйственной продукции физическим лицам и т.п.);
  • наследство или подарок от человека, который не считается ближайшим членом семьи;
  • доходы от продажи инвестиционных активов;
  • иностранные доходы;
  • дополнительное благо, например, аннулированный долг/кредит, если его сумма не превысила 25% минимальной годовой зарплаты на начало отчетного года (21 300 грн).

Когда речь идет о налоговых агентах, это организации, юридические лица, фонды, страховые компании, банки, работодатели и т.п., которые самостоятельно удерживают и уплачивают налоги с доходов граждан. Соответственно подавать декларацию повторно не надо.

Украинцы должны отчитаться до 1 мая 2025 года за доходы и имущество, поступившие в течение 2024 года. А заплатить налоговое обязательство необходимо до 1 августа. Просрочка грозит штрафной санкцией — 340 грн. В случае повторного нарушения сумма увеличивается до 1 020 грн.

Кто может не декларировать доходы

Некоторые категории граждан освобождены от декларационной кампании. Льготы распространяются на такие доходы:

  • которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход согласно статье 165 НКУ;
  • полученные исключительно от налоговых агентов;
  • заработанные путем осуществления операций продажи (обмена) имущества, дарения и т.п., если деньги облагаются налогом по нулевой ставке;
  • наследство с нулевой ставкой налога.

Плюс украинцы, кому выплатили международную денежную помощь во время войны, должны задекларировать эти средства как иностранные доходы, но с них не нужно уплачивать НДФЛ и военный сбор. Достаточно указать в отчетности факт получения финансовой поддержки.

Напомним, в 2025 году декларацию об имущественном состоянии и доходах также должны подать должностные лица. Они отчитываются ежегодно до 1 апреля и указывают наличие материальных благ, например, недвижимости, транспортных средств и тому подобное. Даже выигрыши в лотерею надо задекларировать.

Также мы писали, что ФЛП должны подать ликвидационный отчет после прекращения хозяйственной деятельности. Сроки отчетности перед налоговой отличаются для представителей разных групп упрощенной системы. Отсутствие декларации грозит штрафными санкциями.

декларация ФЛП налоги доходы предприниматели

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