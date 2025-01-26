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В’язниця замість штрафів — за які порушення ФОПа можуть посадити

26 січня 2025 15:56
Єлизавета Супівська - редактор
Кримінальне покарання для ФОП – коли загрожує в'язниця
Підприємці. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Фізичним особам-підприємцям загрожує не тільки адміністративна відповідальність за певні порушення, але й кримінальна. Жорстких наслідків слід очікувати в разі недотримання норм ККУ, наприклад, за підроблення документів або незаконне виготовлення підакцизних товарів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що ФОПам в Україні загрожує в'язниця.

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Чому ФОПів можуть посадити

Аби довести справу до кримінального провадження і реального тюремного строку, необхідно дуже серйозно провинитися. Згідно зі статтею 204 Кримінального кодексу, на 3-5 років можуть посадити підприємців, які займалися неправомірним виготовленням етилового спирту, алкогольних напоїв, тютюну та інших підакцизних товарів.

У разі підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи чи ФОПа, внесення завідомо неправдивих відомостей тощо загрожує ув’язнення на термін до 5 років. Вирок можуть замінити пробаційним наглядом на аналогічний строк або штрафною санкцією у розмірі від 85 000 до 136 000 грн.

"Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого становища, караються штрафом або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на строк до 3 років або без такого", — йдеться у статті 205-1 ККУ.

За протиправне заволодіння майном підприємства (частками, акціями, паями засновників/учасників/акціонерів/членів шляхом використання підроблених або викрадених документів) ФОПа можуть посадити на 2 роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю.

Більшість порушення ФОПів тягнуть за собою не кримінальну відповідальність. Підприємців лише штрафують на великі суми за недотримання законодавства. Серед значних санкцій такі:

  • неоформлення працівників — 80 000 грн за одну людину (повторне порушення протягом року — 240 000 грн);
  • ведення підприємницької діяльності без відкриття ФОП — від 17 000 до 34 000 грн з конфіскацією виготовленої продукції;
  • отримання доходів у великих розмірах від ведення неправомірної діяльності — до 85 000 грн.

За роботу без встановлення платіжного терміналу, невчасне подання звітності, протермінування податків та інші незначні порушення представники бізнесу сплачують невеликі штрафи.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПів можуть оштрафувати на великі суми за ухилення від сплати податкового навантаження. Чималі фінансові санкції доведеться заплатити у випадку неоформлення трудових відносин із працівниками.

Також ми писали, що фізичні особи та підприємці повинні подати до 1 травня декларацію про майновий стан і доходи за 2024 рік. Це необхідно для нарахування ПДФО та військового збору. Об’єктами оподаткування є майже всі доходи, отримані протягом звітного періоду (року).

ФОП податки в'язниця штрафи підприємці

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