Курс евро в сентябре 2025 года — что будет с валютным рынком и какие перспективы

Купюра 100 евро. Фото: Pexels

Лето 2025 года стало не лучшим временем для покупки европейской валюты. Из-за введения таможенных тарифов в США доллар резко ослаб в паре с евро, что привело к повышению официального курса в Украине. Возникает вопрос, ожидать ли нашим гражданам подобной тенденции в сентябре.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом евро в первый месяц осени 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Чего ожидать от курса евро в Украине

Июль стал пиковым для официального курса гривны к евро — показатель пересек психологическую отметку 49 грн. В августе стоимость валюты немного упала и колебалась в диапазоне 47,74-48,64 грн. В случае с евро Национальный банк не влияет на формирование курсовых значений (в отличие от доллара).

Укрепление гривны стало следствием небольшого ослабления евро в паре с долларом. Даниил Монин предполагает продолжение августовской тенденции, но медлительность процесса не позволит национальной валюте ощутимо окрепнуть в течение сентября.

"Курс сейчас сместился с отметки 1,18 до 1,16-1,17. Но процессы медленные, поэтому стоимость евро, скорее всего, останется в диапазоне 48-49 грн в сентябре", — констатировал специалист.

Приближение к паритету в паре доллар-евро в ближайшее время не прогнозируется. Для возвращения американской валюте утраченных позиций следует разобраться с пошлинами на импорт товаров из ЕС, введенными президентом США Дональдом Трампом.

Что будет с курсом евро в случае перемирия

Ранее доктор экономических наук Алексей Плотников рассказывал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, может ли евро подешеветь в случае полного прекращения боевых действий. Такая вероятность отсутствует, констатировал специалист, поскольку факт перемирия между Украиной и Россией никоим образом не влияет на курсовые показатели:

"Это вопрос соотношения евро к доллару. Валюта начала дорожать, когда президент Трамп ввел новые таможенные тарифы, что привело к ослаблению доллара на рынке. Это было неожиданно, никто не прогнозировал, что такое произойдет".

Другими словами, официальный курс гривны к евро не зависит от хода полномасштабной войны. Для изменения восходящей тенденции нужно урегулировать торгово-экономические отношения ЕС с США. Например, отменить таможенные тарифы, отсрочить их введение или договориться о взаимном отсутствии пошлин.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит продать некоторые купюры доллара и евро уже сейчас. Речь о банкнотах со звездочкой возле серийного номера и красивыми комбинациями цифр. Такие деньги можно выгодно сдать коллекционерам, которые охотятся за интересными образцами.

Также мы писали, что в Украине разработали новую онлайн-валюту под названием "мрійки". Это бонусы, которые будут зарабатывать пользователи мобильного приложения "Мрія" за выполнение заданий. Валюту можно использовать на покупку определенных товаров в различных сетях.