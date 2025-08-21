Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курс евро в случае перемирия — к чему готовиться украинцам

Курс евро в случае перемирия — к чему готовиться украинцам

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 16:10
Курс евро в Украине после войны — что может повлиять на стоимость валюты
Купюры евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы редко планируют покупку валюты заблаговременно, поскольку динамичные курсовые колебания не позволяют выгодно накопить иностранные купюры в любой день. Стоимость евро в Украине сильно выросла за последние шесть месяцев. Наших граждан интересует вопрос, можно ли ожидать укрепления гривны к европейской валюте в случае объявления перемирия между Украиной и Россией.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, может ли курс евро упасть после завершения войны.

Реклама
Читайте также:

Что будет с курсом евро после войны

Резкое подорожание евро началось в марте 2025 года. С тех пор пиковым показателем зафиксировали 49,40 грн/евро, а на наличном рынке купюры продавали по 50 грн. По состоянию на 21 августа официальный курс гривны к евро, рассчитанный НБУ, находится на уровне 48,16 грн. Уже на следующий день он опустится до 47,98 грн (-18 коп.).

Возникает вопрос, может ли национальная валюта Украины укрепиться в случае объявления перемирия. Что касается доллара, например, то его курс частично формируют внеэкономические факторы, поэтому факт прекращения боевых действий способен положительно повлиять на динамику.

Но с евро ситуация иная. Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что официальный курс европейской валюты вообще не имеет отношения к событиям в Украине. Его колебания зависят от торгово-экономических отношений ЕС с США.

Курс евро в случае перемирия — к чему готовиться украинцам - фото 1
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Это вопрос соотношения евро к доллару. Валюта начала дорожать, когда президент Трамп ввел новые таможенные тарифы, что привело к ослаблению доллара на рынке. Это было неожиданно, никто не прогнозировал, что такое произойдет", — констатировал эксперт.

Другими словами, на курс евро в Украине никак не влияет полномасштабная война. Поэтому ее завершение не поможет показателям опуститься до уровня начала 2025 года. Для этого надо смягчить или отсрочить тарифы на импорт, договориться с Евросоюзом о взаимном отсутствии пошлин и так далее.

Курс евро к концу лета 2025

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Ильи Несходовского, возможны ли какие-то сдвиги в вопросе курса евро до конца августа 2025 года. Эксперт убежден, что ситуация будет оставаться стабильной, ведь никаких изменений в мировой экономической политике не предвидится.

В ближайшее время соотношение в валютной паре доллар-евро не пошатнется. Но уже ближе к октябрю существует некая неопределенность. Поэтому украинцам лучше не покупать валюту без необходимости, поскольку есть риск потерять часть сбережений из-за курсовых скачков.

В то же время покупка долларов в конце лета оправдана с учетом выгодной стоимости. Официальный курс на пятницу, 22 августа, установлен на уровне 41,21 грн/долл. (-16 коп.). Это минимальный показатель с 9 апреля.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, купюры номиналом 500 евро стали ненужными в ЕС. Их отказываются принимать для расчетов в заведениях, хотя обмен в банках доступен. Украинцам рекомендуют не держать сбережения в таких банкнотах, дабы избежать потенциальных проблем.

Также мы писали, от каких купюр евро и доллара надо быстрее избавиться украинцам. Доллары давних годов выпуска, в частности периода 1996-2003 гг., часто не принимают на обмен. А сильно поврежденную наличность остается лишь сдать на инкассо.

курс валют курс евро евро валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации