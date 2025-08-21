Курс евро в Украине после войны — что может повлиять на стоимость валюты

Купюры евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы редко планируют покупку валюты заблаговременно, поскольку динамичные курсовые колебания не позволяют выгодно накопить иностранные купюры в любой день. Стоимость евро в Украине сильно выросла за последние шесть месяцев. Наших граждан интересует вопрос, можно ли ожидать укрепления гривны к европейской валюте в случае объявления перемирия между Украиной и Россией.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, может ли курс евро упасть после завершения войны.

Что будет с курсом евро после войны

Резкое подорожание евро началось в марте 2025 года. С тех пор пиковым показателем зафиксировали 49,40 грн/евро, а на наличном рынке купюры продавали по 50 грн. По состоянию на 21 августа официальный курс гривны к евро, рассчитанный НБУ, находится на уровне 48,16 грн. Уже на следующий день он опустится до 47,98 грн (-18 коп.).

Возникает вопрос, может ли национальная валюта Украины укрепиться в случае объявления перемирия. Что касается доллара, например, то его курс частично формируют внеэкономические факторы, поэтому факт прекращения боевых действий способен положительно повлиять на динамику.

Но с евро ситуация иная. Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что официальный курс европейской валюты вообще не имеет отношения к событиям в Украине. Его колебания зависят от торгово-экономических отношений ЕС с США.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Это вопрос соотношения евро к доллару. Валюта начала дорожать, когда президент Трамп ввел новые таможенные тарифы, что привело к ослаблению доллара на рынке. Это было неожиданно, никто не прогнозировал, что такое произойдет", — констатировал эксперт.

Другими словами, на курс евро в Украине никак не влияет полномасштабная война. Поэтому ее завершение не поможет показателям опуститься до уровня начала 2025 года. Для этого надо смягчить или отсрочить тарифы на импорт, договориться с Евросоюзом о взаимном отсутствии пошлин и так далее.

Курс евро к концу лета 2025

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Ильи Несходовского, возможны ли какие-то сдвиги в вопросе курса евро до конца августа 2025 года. Эксперт убежден, что ситуация будет оставаться стабильной, ведь никаких изменений в мировой экономической политике не предвидится.

В ближайшее время соотношение в валютной паре доллар-евро не пошатнется. Но уже ближе к октябрю существует некая неопределенность. Поэтому украинцам лучше не покупать валюту без необходимости, поскольку есть риск потерять часть сбережений из-за курсовых скачков.

В то же время покупка долларов в конце лета оправдана с учетом выгодной стоимости. Официальный курс на пятницу, 22 августа, установлен на уровне 41,21 грн/долл. (-16 коп.). Это минимальный показатель с 9 апреля.

Напомним, купюры номиналом 500 евро стали ненужными в ЕС. Их отказываются принимать для расчетов в заведениях, хотя обмен в банках доступен. Украинцам рекомендуют не держать сбережения в таких банкнотах, дабы избежать потенциальных проблем.

Также мы писали, от каких купюр евро и доллара надо быстрее избавиться украинцам. Доллары давних годов выпуска, в частности периода 1996-2003 гг., часто не принимают на обмен. А сильно поврежденную наличность остается лишь сдать на инкассо.