Головна Економіка Курс євро в разі перемир’я — до чого готуватися українцям

Курс євро в разі перемир’я — до чого готуватися українцям

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 16:10
Курс євро в Україні після війни — що може вплинути на вартість валюти
Купюри євро в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці рідко планують купівлю валюти завчасно, бо динамічні курсові коливання не дозволяють вигідно накопичити іноземні купюри в будь-який день. Вартість євро в Україні сильно зросла за останні шість місяців. Наших громадян цікавить питання, чи можна очікувати на зміцнення гривні до європейської валюти в разі оголошення перемир’я між Україною та Росією.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи може курс євро впасти після завершення війни.

Що буде з курсом євро після війни  

Різке дорожчання євро почалося в березні 2025 року. Відтоді піковим показником зафіксували 49,40 грн/євро, а на готівковому ринку купюри продавали за 50 грн. Станом на 21 серпня офіційний курс гривні до євро, розрахований НБУ, перебуває на рівні 48,16 грн. Вже наступного дня він опуститься до 47,98 грн (-18 коп.).

Постає питання, чи може національна валюта України зміцніти в разі оголошення перемир’я. Щодо долара, наприклад, то його курс частково формують позаекономічні чинники, отже факт припинення бойових дій здатен позитивно вплинути на динаміку.

Водночас із євро ситуація інша. Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в коментарі редакції Новини.LIVE, що офіційний курс європейської валюти взагалі не має відношення до подій в Україні. Його коливання залежать від торговельно-економічних відносин ЄС зі США.

Курс євро в разі перемир’я — до чого готуватися українцям - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Це питання співвідношення євро до долара. Валюта почала дорожчати, коли президент Трамп ввів нові митні тарифи, що призвело до послаблення долара на ринку. Це було неочікувано, ніхто не прогнозував, що таке відбудеться", — констатував експерт.

Іншими словами, на курс євро в Україні ніяк не впливає повномасштабна війна. Тому її завершення не допоможе показникам опуститися до рівня початку 2025 року. Для цього треба пом’якшити чи відтермінувати тарифи на імпорт, домовитися з Євросоюзом про взаємну відсутність мит абощо.

Курс євро до кінця літа 2025

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в керівника аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Іллі Несходовського, чи можливі якісь зрушення в питанні курсу євро до кінця серпня 2025 року. Експерт переконаний, що ситуація залишатиметься стабільною, бо жодних змін у світовій економічній політиці не передбачається.

Найближчим часом співвідношення у валютній парі долар-євро не похитнеться. А вже ближче до жовтня існує певна невизначеність. Тому українцям краще не купувати валюту без нагальної потреби, бо є ризик втратити частину заощаджень через курсові стрибки.

Натомість купівля доларів наприкінці літа виправдана з огляду на вигідну вартість. Офіційний курс на п’ятницю, 22 серпня, встановлено на рівні 41,21 грн/дол. (-16 коп.). Це мінімальний показник із 9 квітня.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, купюри номіналом 500 євро стали непотрібними в ЄС. Їх відмовляються приймати для розрахунків у закладах, хоча обмін у банках доступний. Українцям рекомендують не тримати заощадження в таких банкнотах, аби уникнути потенційних проблем.

Також ми писали, яких купюр євро і долара треба швидше позбутися українцям. Долари давніх років випуску, зокрема періоду 1996-2003 рр., часто не приймають на обмін. А сильно пошкоджену готівку залишається лише здати на інкасо.

курс валют курс євро євро валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
