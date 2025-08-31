Курс євро у вересні 2025 року — що буде з валютним ринком і які перспективи

Купюра 100 євро. Фото: Pexels

Літо 2025 року стало не найкращим часом для купівлі європейської валюти. Через запровадження митних тарифів у США долар різко послабшав у парі з євро, що призвело до підвищення офіційного курсу в Україні. Постає питання, чи очікувати нашим громадянам подібної тенденції у вересні.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом євро в перший місяць осені 2025 року.

Чого очікувати від курсу євро в Україні

Липень став піковим для офіційного курсу гривні до євро — показник перетнув психологічну позначку 49 грн. У серпні вартість валюти трохи впала і коливалася в діапазоні 47,74-48,64 грн. У випадку з євро Національний банк не впливає на формування курсових значень (на відміну від долара).

Зміцнення гривні стало наслідком невеликого послаблення євро у парі з доларом. Данило Монін передбачає продовження серпневої тенденції, але повільність процесу не дозволить національній валюті відчутно зміцніти протягом вересня.

"Курс зараз змістився з позначки 1,18 до 1,16-1,17. Але процеси повільні, тому вартість євро, швидше за все, залишиться в діапазоні 48-49 грн у вересні", — констатував фахівець.

Наближення до паритету в парі долар-євро найближчим часом не прогнозується. Для повернення втрачених позицій американської валюти слід розібратися з митами на імпорт товарів з ЄС, введеними президентом США Дональдом Трампом.

Що буде з курсом євро в разі перемир’я

Раніше доктор економічних наук Олексій Плотніков розповідав в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чи може євро подешевшати в разі повного припинення бойових дій. Така вірогідність відсутня, констатував фахівець, оскільки факт перемир’я між Україною та Росією жодним чином не впливає на курсові показники:

"Це питання співвідношення євро до долара. Валюта почала дорожчати, коли президент Трамп ввів нові митні тарифи, що призвело до послаблення долара на ринку. Це було неочікувано, ніхто не прогнозував, що таке відбудеться".

Іншими словами, офіційний курс гривні до євро не залежить від ходу повномасштабної війни. Для зміни висхідної тенденції потрібно врегулювати торговельно-економічні відносини ЄС зі США. Наприклад, скасувати митні тарифи, відтермінувати їх запровадження чи домовитися про взаємну відсутність мита.

